선수들 신경전 말리다…프랑스 여성 축구 심판, 뇌진탕 증세

▲ 오프사이드 깃발

프랑스 프로축구 메스와 네덜란드 포르튀나 시타르트의 친선 경기 중 여성 심판이 선수 간의 충돌을 말리다 넘어지면서 부상으로 교체되는 일이 발생했습니다.27일(한국시간) 영국 BBC 방송에 따르면 마틸드 데몽세(26) 심판은 25일 경기 중에 발생한 선수들의 난투극을 말리려다 그라운드에 넘어지며 뇌진탕 증세를 겪었습니다.상황은 전반 40분 양 팀 선수가 유니폼을 잡아당긴 일로 신경전을 벌이면서 시작됐습니다.순식간에 다른 선수들까지 가세하며 그라운드는 험악한 분위기로 치달았습니다.사태를 진정시키기 위해 개입했던 데몽세 심판은 선수들 틈에 휩쓸려 그라운드에 강하게 넘어졌습니다.그는 팔을 부여잡은 채 수 분간 그라운드에 쓰러져 있었고, 부심과 안전요원, 의료진이 긴급히 투입돼 상황을 정리하고 상태를 살폈습니다.이후 경기가 재개되자 데몽세 심판은 부심으로 역할을 바꿔 경기를 이어가려 했으나, 결국 무리를 느끼고 하프타임에 다른 심판과 교체되며 그라운드를 떠났습니다.(사진=게티이미지)