김주형, PGA 투어 3M 오픈 20위

▲ 김주형

김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 3M 오픈(총상금 880만달러)에서 공동 20위를 차지하며 페덱스컵 랭킹을 1계단 끌어올렸습니다.김주형은 27일(한국시간) 미국 미네소타주 블레인의 TPC 트윈시티스(파71)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 6개에 보기는 1개로 막으며 5언더파 66타를 쳤습니다.최종 합계 14언더파 270타를 기록한 김주형은 공동 20위로 대회를 마무리했습니다.35위였던 페덱스컵 랭킹은 34위로 한 계단 올라섰습니다.PGA 투어 플레이오프 1차전인 세인트주드 챔피언십에 나가기 위해서는 70위 안에 들어야 합니다.4번 홀(파3)에서 첫 버디를 낚은 김주형은 6번 홀(파5)에서 두 번째 샷이 워터 해저드에 빠져 1벌 타를 받으면서 첫 보기를 기록했지만 7∼8번 홀 연속 버디로 살아났습니다.김주형은 12번 홀(파5)에서 4.5ｍ 버디를 떨어뜨리더니 16번 홀(파4)에서도 두 번째 샷을 홀 1.2ｍ 옆에 붙인 뒤 버디를 잡았고, 마지막 18번 홀(파5)을 버디로 마무리하며 이날 5타를 줄였습니다.3M 오픈 우승컵은 지난달 프로로 전향한 2005년생 잭슨 코이번(미국)에게 돌아갔습니다.4라운드에서 5언더파 66타를 친 코이번은 최종 합계 25언더파 259타를 기록, 4라운드에서 8타를 줄인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국·22언더파 262타)의 막판 추격을 따돌리고 3타 차로 우승했습니다.아마추어 세계랭킹 1위 출신인 코이번은 프로 진출 이후 출전한 4번째 PGA 투어 대회에서 생애 첫 우승을 맛봤습니다.이 대회 우승 상금은 158만4천달러(약 23억1천만원)입니다.코이번은 194위였던 페덱스컵 랭킹을 단숨에 70위까지 끌어올리고 플레이오프 1차전 출전의 희망을 밝혔습니다.마쓰야마 히데키(일본)와 브라이언 하먼(미국·이상 20언더파 264타)이 공동 3위를 차지했고, 미국 교포 마이클 김(17언더파 267타)이 공동 10위로 대회를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)