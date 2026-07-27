[날씨] 이번 주 내내 폭염 맹위…간간히 소나기만

<앵커>



이제 장마는 끝났고 당분간 이런 폭염이 계속된다고 합니다.



자세한 날씨는 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



앞서 보신 것처럼 대부분 지역의 열대야가 나타나는 가운데 현재 기온 대부분 지역 25도를 웃돌고 있고요.



폭염특보 현황도 보시면 전국 곳곳에 특보가 내려져 있고, 일부 전남 동부와 영남 많은 곳은 폭염 중대 경보도 내려져 있습니다.



오늘(27일)도 이들 지역 40도 가까이 육박하며 매우 극단적인 더위가 예상되고요.



서울을 비롯한 그 밖의 지역도 33도에서 35도 안팎으로 매우 무덥겠습니다.



현재 일부 수도권과 강원에 약하게 소나기가 내리는 곳이 있습니다.



오늘 수도권과 강원, 충청권 북부와 경북 북부에는 5에서 60mm 안팎의 소나기가 지날 때 있겠습니다.



오늘 중부는 구름 많겠고, 남부 지방은 대체로 맑겠습니다.



내일도 중부를 중심으로 또 한 차례 소나기가 내린 뒤 당분간 뚜렷한 비 소식은 없겠고요.



33도 안팎의 무더위는 계속될 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)