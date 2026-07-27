1. 열대야로 잠 못 이루는 밤…낮에도 폭염 기승



전국 대부분 지역에 열대야가 계속됐습니다. 낮에도 폭염이 기승을 부리겠습니다.



2. '대선 허위발언' 1심 선고…'국힘 397억 반환' 걸려



2022년 대선 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대해 오늘(27일) 1심 선고가 내려집니다. 벌금 100만 원 이상이 대법원에서 확정되면 국민의힘은 397억 원을 반환해야 합니다.



3. 'IS 추종' 베를린 차량 돌진 용의자 사살



독일 베를린 성소수자 축제에서 한 20대 남성이 차량을 몰고 돌진해 1명이 숨졌고 29명이 다쳤습니다. 이 남성은 검거 과정에서 사살됐는데, 독일 정부는 극단주의 단체 IS 추종 테러로 보고 있습니다.



4. 실리콘밸리 '투자 유치전'…이 대통령, 브라질 도착



이재명 대통령이 미국 실리콘밸리에서 투자자들을 만나 국내 스타트업과 벤처 기업에 투자해 달라고 요청했습니다. 미국 일정을 마친 이 대통령은 남미 3개국 순방외교를 위해 오늘 새벽 브라질에 도착했습니다.