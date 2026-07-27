'IS 추종' 베를린 차량 돌진 테러범 검거작전 중 사살

▲ 범행에 쓰인 차량

독일 베를린에서 인파를 향해 차량을 몰아 30명의 사상자를 낸 혐의를 받는 용의자 압둘 발루트(21)가 현지시간 26일 사살됐다고 외신들이 보도했습니다.용의자는 이날 오후 베를린 북서부 슈판다우에서 검거 작전을 하던 경찰 특공대가 쏜 총에 맞아 사망했다고 rbb방송 등이 전했습니다.발루트는 전날 오후 10시 15분쯤 베를린 한복판 티어가르텐 공원에 시트로엥 흰색 밴을 몰고 돌진, 행인들을 치고 마체테(벌목용 칼)를 휘둘러 1명을 살해하고 29명을 다치게 한 혐의를 받습니다.범행 장소는 수십만 명이 참여하는 성소수자 축제 크리스토퍼 스트리트 데이(CSD) 행진 경로 바로 앞입니다.당시 이곳에서 약 500ｍ 떨어진 브란덴부르크문 앞에서 축제 일환으로 콘서트가 열리고 있었습니다.레바논계 독일 국적자인 발루트는 극단주의 테러단체 이슬람국가(IS)에 가입하려다가 적발돼 지난해 레바논에서 3개월 수감 생활을 했습니다.작년 11월 베를린으로 귀국하다가 또 체포돼 올해 5월 집행유예로 석방됐습니다.수사당국은 이번 사건을 이슬람 극단주의자의 테러 공격으로 규정하고 이날 오후 테러를 전담하는 연방검찰에 사건을 넘겼습니다.(사진=게티이미지)