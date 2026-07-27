마지막회 시청률 23% '대박'…'김부장' 시즌2 나올까

통쾌한 액션과 절절한 부성애로 시청자들의 사랑을 받은 SBS 금토드라마 '김부장'이 막을 내렸습니다.



김부장을 연기한 소지섭 씨는 시청자들의 응원을 오래도록 마음에 새기겠다고 말했습니다.



[뭐 하냐, 애들이 아빠 찾는다.]



지난 토요일 마지막 회에서는 김부장과 친구 한수, 진철이 자녀들을 납치한 주강찬을 찾아가 통쾌한 역전극을 펼쳤습니다.



김부장은 신분을 숨기고 다시 자유의 몸으로 돌아갔고, 딸과 재회하며 해피엔딩을 맞았는데요.



이날 시청률 23%를 기록하며 마지막 회까지 인기를 증명했습니다.



김부장을 연기한 소지섭 씨는 스태프들에게 감사 인사를 전하면서, 매 순간 좋은 호흡을 보여준 배우들과 함께해 영광이라고 말했는데요.



시청자들의 응원을 마음에 새기고 더 좋은 작품으로 보답하겠다고 덧붙였습니다.



현재 김부장의 제작진은 시즌2 제작을 긍정적으로 논의 중인 것으로 알려졌습니다.