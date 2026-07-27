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청소년·군인도 노린다…개인 정보로 협박까지

고희경 기자
작성 2026.07.27 08:28 조회수
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불법 사금융 문제 심각하죠. 갚을 여력이 없는 청소년이나 군인도 덫에 빠지고 있다고요?

최근 SNS에는 2010년생도 대출 가능, 군인도 가능 같은 문구를 내건 불법 사금융 광고를 어렵지 않게 볼 수 있는데요.

실제로 상담을 해보니 한 업자는 20만 원을 빌리면 일주일 뒤 40만 원을 갚으라 했고, 군인에게는 200만 원을 빌려주면서 이자만 180만 원을 요구하기도 했습니다.

이는 현행법상 최고 이자율을 훨씬 뛰어넘는 수준인데요.

돈을 빌려주는 대신 가족이나 지인의 연락처, 직장 정보까지 요구한 뒤 상환이 늦어지면 주변 사람들에게까지 협박성 문자를 보내는 등 불법 추심으로 이어지는 사례도 적지 않습니다.

한국대부금융협회가 적발한 온라인 불법 사금융 광고는 지난해보다 48% 늘어난 7800여 건으로 이 가운데 대부분이 SNS를 통해 유통됐는데요.

전문가들은 개인 정보가 불법 추심에 악용될 수 있는 만큼 절대 응하지 말고 광고와 대화 내용을 캡처해 금융당국에 신고해 달라고 당부했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티·연합뉴스)
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