뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

8천 원 아깝다고 폭행…도리어 벌금 '30만 원'

이강 기자
작성 2026.07.27 07:37 조회수
PIP 닫기
자, 마지막 핫토픽 살펴볼까요? 8천 원 아끼려다 30만 원.

정수기 부품 교체 비용을 듣던 한 70대가요.

수리 기사를 폭행하는 일이 있었습니다.

그때 수리비가 8천 원이었는데요.

폭행으로 벌금 30만 원을 선고받았다는 소식입니다.

창원지법은 최근 폭행 혐의로 기소된 70대 A 씨에게 벌금 30만 원을 선고했습니다.

A 씨는 지난해 6월 자신의 집에 정수기 물받이를 교체하러 온 수리 기사에게 욕설을 퍼붓고 손으로 가슴 밑부분을 강하게 미는 등 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

당시에 A 씨는 무상으로 교체를 해주지 않는 데다가 교체 비용이 8천 원이라는 설명을 듣고 화를 참지 못해서 범행을 한 걸로 조사됐습니다.

재판부는 책임을 회피하는 태도를 보이는 점 또 여러 차례 형사 처벌을 받은 점 등을 고려했다고 양형 이유를 밝혔습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지