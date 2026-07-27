뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

호기심에 만졌다간…"즉시 신고하라" 경고

이강 기자
작성 2026.07.27 07:19 수정 2026.07.27 07:24 조회수
PIP 닫기
다음 핫토픽입니다.

장마철 정말 적지 않은 비가 내렸잖아요.

이때 폭우에 떠내려온 나뭇잎을 조심해야 합니다.

이게 무슨 말이냐면요.

집중호우로 임진강의 수위가 크게 상승하며 지뢰가 떠내려올 수 있다는 내용입니다.

기사 함께 보시죠.

합동참모본부는 최근 비무장지대 에 북한이 묻어둔 지뢰 일부가 유실되면서 공유하천을 통해 우리 지역으로 유입될 가능성이 크다고 밝혔습니다.

특히나 주의를 해야 할 건요.

목함지뢰입니다.

바로 이렇게 생겼어요.

음식점에 나무 수저통이랑 좀 비슷하게 생겼죠.

그리고 두툼한 나뭇잎처럼 생긴 나뭇잎 지뢰 역시도 조심해야 합니다.

먼저 목함지뢰는 폭약량이 약 70g으로 대인 지뢰의 3배가 넘습니다.

지난 2010년 강화도 해안에서 군사시설 밖으로는 처음 확인된 이후 매년 장마철 접경지역에서 발견되고 있습니다.

휴대전화 크기의 나뭇잎 지뢰는 2024년부터 등장했는데요.

군 당국은 북한이 대북 전단에 반발해 폭우를 이용해서 흘러보낸 것으로 추정하고 있습니다.

만약에라도 지뢰로 의심되는 물체를 발견하면 절대로 만지시면 안 되고요.

즉시 군 부대 혹은 112에 신고하셔야겠습니다.

(화면출처 : 합동참모본부·국방부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지