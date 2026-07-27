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'덩실덩실' 도로 한복판서 기행…양손엔 흉기

이강 기자
작성 2026.07.27 07:14 수정 2026.07.27 07:27 조회수
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오늘 월요일 아침 가장 뜨거운 뉴스 배달해 드리겠습니다.

모닝 핫토픽, 바로 시작을 해 보죠.

오늘의 첫 번째 핫토픽입니다.

양손에 흉기 들고 춤.

도로 한복판에서 양손에 흉기를 들고 춤을 추던 한 남성이 있습니다.

상상만 해도 위협적인 상황.

다행히도 경찰의 신속한 대응으로 붙잡을 수 있었습니다.

함께 보시죠.

지난달 11일 광주 남부의 한 도로 한복판입니다.

이 남성 차를 세워두고 몸을 흔들면서 춤을 추고 있습니다.

그리고 자세히 보면 손에 뭘 들고 있죠.

흉기입니다, 흉기.

지나가는 차들을 막아서며 위협을 하기까지 하는데요.

신고를 받고 출동한 경찰은 방패를 챙겨서 곧바로 현장으로 진입했습니다.

그리고 남성이 잠시 한눈을 판 틈을 노려 뒤로 접근한 뒤 양손에 들려 있는 흉기를 이렇게 순식간에 낚아챘습니다.

경찰은 남성을 공공장소 흉기 소지 혐의로 검거했는데요.

조사를 해봤더니 이 남성 개인사에 대한 불만을 표출하기 위해 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)
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