'덩실덩실' 도로 한복판서 기행…양손엔 흉기

오늘 월요일 아침 가장 뜨거운 뉴스 배달해 드리겠습니다.



모닝 핫토픽, 바로 시작을 해 보죠.



오늘의 첫 번째 핫토픽입니다.



양손에 흉기 들고 춤.



도로 한복판에서 양손에 흉기를 들고 춤을 추던 한 남성이 있습니다.



상상만 해도 위협적인 상황.



다행히도 경찰의 신속한 대응으로 붙잡을 수 있었습니다.



함께 보시죠.



지난달 11일 광주 남부의 한 도로 한복판입니다.



이 남성 차를 세워두고 몸을 흔들면서 춤을 추고 있습니다.



그리고 자세히 보면 손에 뭘 들고 있죠.



흉기입니다, 흉기.



지나가는 차들을 막아서며 위협을 하기까지 하는데요.



신고를 받고 출동한 경찰은 방패를 챙겨서 곧바로 현장으로 진입했습니다.



그리고 남성이 잠시 한눈을 판 틈을 노려 뒤로 접근한 뒤 양손에 들려 있는 흉기를 이렇게 순식간에 낚아챘습니다.



경찰은 남성을 공공장소 흉기 소지 혐의로 검거했는데요.



조사를 해봤더니 이 남성 개인사에 대한 불만을 표출하기 위해 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)