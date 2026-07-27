'미우새' 린, 황치열-조진세와 '군산 미슐린 투어'···"배우신 분들이 만든 메뉴"에 감탄

린이 황치열, 조진세와 함께 미슐린 투어를 했다.



26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 린이 조진세, 황치열과 함께 당일치기 군산 미슐린 투어를 떠났다.



이날 방송에서 린은 조진세, 황치열과 함께 3시간 당일치기 군산 미식 투어를 계획했다. 군산이 처음인 두 사람을 위해 린은 앞장섰다.



가장 먼저 방문한 곳은 군산 공설 시장. 린은 시장 안에 맛집이 있다며 먹거리들이 가득한 곳으로 두 사람을 이끌었다.



그리고 군산의 명물인 매운 잡채부터 미니 족발, 잡탕 등 메뉴를 잔뜩 시켜 눈길을 끌었다.



특히 잡채, 떡볶이, 만두, 라면 등을 다 넣어 만든 잡탕은 모두의 호기심을 자극했다. 이에 린은 "배우신 분들이 만든 거야"라고 말해 웃음을 자아냈다.



초고추장에 찍어 먹는 김밥에 미니 족발은 매운 잡채와 곁들여 먹는 방식으로 눈길을 끌었다. 황치열은 매운 잡채와 미니 족발에 대해 "입에서 녹는다. 솜사탕인 줄 알았다"라고 평가했다.



그리고 세상 맛있는 거 다 들어간 잡탕에 대해 황치열은 "경상도에도 잡탕 비슷한 메뉴가 있다. 갱시기라고 하는데 국수랑 뭐 남은 것들 같이 끓여 먹는 거다"라고 설명했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)