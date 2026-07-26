에릭·이동경 나란히 '1골 1도움'…울산, 서울 잡고 6경기 만에 승리

▲ 골 세리머니를 펼치는 울산 에릭

프로축구 K리그1 울산 HD가 '선두' FC서울을 꺾고 6경기 만에 승전고를 울렸습니다.울산은 26일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과 하나은행 K리그1 2026 20라운드 원정에서 나란히 1골 1도움을 작성한 에릭과 이동경의 원맨쇼를 앞세워 3대 1로 이겼습니다.이로써 울산은 최근 5경기 연속 이어진 무승의 부진을 씻고 오랜만에 승점 3을 챙겼고, 서울은 6경기 연속 무패 행진에 마침표를 찍었습니다.특히 울산은 서울을 상대로 5경기 연속 무승 사슬도 끊어내는 두 마리 토끼를 잡았습니다.울산은 공격적 스리백을 기반으로 이동경을 최전방에 세운 제로톱 전술로 맞섰습니다.서울은 전반 1분도 채 되지 않아 최준이 페널티지역 오른쪽에서 때린 오른발 슈팅이 울산의 왼쪽 골대를 때리며 아쉽게 득점 기회를 놓쳤습니다.곧바로 반격에 나선 울산은 전반 5분 만에 먼저 골 맛을 봤고, 주인공은 에릭이었습니다.에릭은 페널티지역 오른쪽으로 파고든 이동경의 크로스를 페널티지역 정면에서 오른발 발리 슈팅으로 서울의 골 그물을 흔들었습니다.지난해 말 아킬레스 파열로 전력에서 이탈했던 에릭은 오랜 재활을 거쳐 지난 18일 대전과 18라운드 때 복귀전을 치렀고, 인천과 19라운드에서 시즌 첫 도움을 작성하더니 이날 시즌 마수걸이 득점까지 성공했습니다.울산의 공세는 멈추지 않았고, 전반 10분 이동경의 추가 골이 이어졌습니다.에릭이 중원에서 서울 수비수 로스의 볼을 가로채 전방으로 쇄도하는 이동경에게 패스했고, 이동경은 골 지역 오른쪽으로 쇄도한 뒤 왼발 슈팅으로 자신의 시즌 7호 골을 완성했습니다.에릭과 이동경은 나란히 1골 1도움으로 멀티 공격포인트를 달성했습니다.울산은 두 차례 슈팅을 모두 득점으로 완성하는 무서운 '원샷 원킬' 능력을 보여줬습니다.전반을 2대 0으로 끌려간 서울은 후반 16분 정승원의 추격 골이 터졌습니다.정승원은 문선민이 페널티아크 정면에서 투입한 크로스를 페널티지역 정면에서 가슴으로 트래핑한 뒤 오른발 터닝 슈팅으로 득점에 성공했습니다.최근 3경기 연속골을 뽑아낸 정승원은 최근 5경기에서 5골을 쌓으며 뜨거운 발끝 감각을 과시했습니다.서울의 막판 공세를 틀어막은 울산은 후반 추가시간 막판 골키퍼 조현우의 골킥을 야고가 받아 쐐기 골을 터트리며 3대 1로 승리했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)