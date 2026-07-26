[날씨] 푹푹 찌는 무더위…내일 수도권·강원 소나기

해가 저물었지만, 폭염의 열기는 식지 않고 있습니다.



오늘(26일)에 이어 내일도 열대야가 예상됩니다.



전국 대부분 지역의 열대야 주의보가 내려져 있는 가운데 내일 서울의 최저 기온 26도로 나흘째 열대야가 나타나겠습니다.



낮에는 폭염이 기승입니다.



영남 지역에는 폭염 중대 경보가 내려져 있는데요.



내일도 이들 지역을 중심으로는 체감 온도 37도까지 오르는 곳 있겠습니다.



당분간은 북태평양 고기압이 세력을 유지하면서 밤낮없는 더위가 계속되겠습니다.



서울 기준 당분간 낮 최고 기온 33도 이상의 더위가 계속되겠습니다.



내일 수도권과 강원 지역을 중심으로 소나기 예보가 나와 있는데요.



소나기가 그치고 난 뒤 습도가 높아 후텁지근하겠습니다.



북태평양 고기압이 확장하면서 사실상 우리나라 장마는 종료됐고요, 당분간 뚜렷한 비 예보가 나와 있지는 않습니다.



(안수진 기상캐스터)