이 대통령, 경찰 대포차 집중단속에 "매우 잘한 일…감사하고 응원"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 실리콘밸리 벤처투자 밋업에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 경찰의 상반기 대포차 집중단속에 대해 "매우 잘한 일이다. 감사하고 응원한다"고 치하했습니다.미국 샌프란시스코와 남미 등 7박 10일 순방 일정을 소화 중인 이 대통령은 오늘(26일), 자신의 SNS에 경찰이 상반기 대포차 1,928대를 적발해 380명을 검거했단 소식의 기사를 소개하며, 이와 같이 적었습니다.대포차는 명의 이전이 이뤄지지 않아 실제 운행자와 등록 명의자가 다르거나 소유관계가 불분명한 차량입니다.이 대통령은 "대포차는 범죄에 악용되면서도 사실상 방치되고 있었는데, 경찰청 국수본(국가수사본부)이 이러한 대포차를 집중단속한 것은 매우 잘한 일"이라고 적었습니다.그러면서, "다른 민생침해 사범들도 신속 철저히 단속해 국민들의 걱정을 줄여 주시기 바란다"고 덧붙였습니다.경찰청 국가수사본부는 지난 2월 2일부터 6월 30일까지 전국 시·도 경찰청 교통범죄수사팀을 중심으로 대포차 집중수사를 벌여, 1,928대를 적발하고 피의자 380명을 검거해 송치했다고 밝혔습니다.이번 단속으로 약 600대 차량에서 체납된 과태료 약 3,000만 원도 징수했습니다.(사진=연합뉴스)