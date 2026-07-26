1350만 원 한번에 긁고…잠들면 신체 찍은 '청담 의사'

▲ 프로포폴 불법 투약 장소로 쓰인 청담동 의원

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프로포폴 등 의료용 마약류를 원가보다 30배 비싸게 투약하고 잠든 환자를 불법 촬영한 의사가 구속됐습니다.서울경찰청 마약범죄수사대는 의사 2명과 행정실장, 투약자 등 총 14명을 마약류관리법 위반 등의 혐의로 검찰에 송치했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.구속된 40대 의사 A 씨는 서울 강남구 청담동의 한 의원에서 미용 시술을 가장해 환자들에게 프로포폴 등을 불법 투약하고 4천만 원을 벌어들인 혐의를 받고 있습니다.또한 약물에 취해 잠든 환자의 신체를 27차례에 걸쳐 불법 촬영한 혐의도 함께 받고 있습니다.동업 관계인 50대 의사 B 씨 역시 상습적인 불법 투약으로 4억 원이 넘는 부당 이득을 챙긴 것으로 조사됐습니다.이들이 책정한 1회 투약 비용은 35만 원으로, 약물 원가의 30배가 넘습니다.일부 중독자는 하루 최대 1천350만 원을 결제하거나 11개월간 64차례 내원해 2억 5천300만 원을 탕진했고, 약물에 취해 13시간 동안 의원에 머물기도 했습니다.두 의사는 단속을 피하고 환자의 수면 상태를 오래 유지하기 위해 일반 수면 마취제인 덱스메데토미딘을 마약류와 함께 투약하는 수법도 쓴 것으로 드러났습니다.해당 약물이 마약류 대용으로 오남용되다 적발된 것은 이번이 처음입니다.이 약물은 최근 신종 약물로 적발돼 마약류 지정 필요성이 제기된 동물용 마취제인 '메데토미딘'과 사실상 같은 성분이라고 경찰은 설명했습니다.경찰은 보건 당국에 해당 약물의 마약류 지정을 요청하고 두 의사의 범죄 수익 4억 5천여만 원에 대해 추징 보전을 신청했습니다.다만 경찰은 "두 의사가 동업 관계이지만 다른 층을 사용했고, 친분이 깊지 않다"며 공범 관계는 아니라고 판단해 B씨는 불구속 상태로 송치됐습니다.경찰은 이번 사건이 폐쇄적인 1인실 공간을 악용한 중대 범죄라고 지적했습니다.이어 "수면 마취 시 의료인의 단독 진료를 제한하고 제3자가 반드시 동석하도록 하는 보호자 제도의 의무화가 필요하다"고 강조했습니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)