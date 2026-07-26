[날씨] 영남 지역 '폭염중대경보'…전국 곳곳 소나기

<앵커>



영남 지역에 폭염중대경보가 내려진 가운데 오늘(26일)도 전국이 무덥겠습니다. 곳곳에 소나기 예보도 나와있다고 하는데요. 기상센터 연결해 자세히 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<기상캐스터>



장마가 끝자락에 들자 푹푹 찌는 무더위가 기승입니다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 있고요.



영남 지역에는 폭염중대경보가 발효됐습니다.



오늘 폭염중대경보가 내려져 있는 영남 지역은 최고 체감온도 38도 이상 올랐고요.



서울의 체감온도도 33도 안팎으로 무더웠습니다.



당분간은 더위가 밤낮을 가리지 않고 찾아오겠습니다.



온열 질환 발생 가능성도 높은 만큼 수분을 자주 섭취하시는 등 건강 관리에 힘써주셔야겠습니다.



대기 불안정이 심해서 저녁까지 수도권과 충청, 전북과 경북, 영남 지역을 중심으로는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 26도로 열대야가 나타날 가능성이 있고요.



낮 기온은 서울 33도, 대구 36도 예상되고 습도가 높아서 체감하는 온도는 기온보다 더 높겠습니다.



월요일에는 수도권과 강원 지역에 비가 내리겠고요.



비가 그친 뒤에는 중부와 남부 지방의 장마도 종료가 되겠습니다.



(안수진 기상캐스터)