손흥민, MLS 3경기 연속 득점포…캔자스시티전 5분 만에 결승골

▲ 손흥민의 골 세리머니

LA FC의 손흥민이 미국프로축구 메이저리그사커, MLS에서 3경기 연속 득점포를 가동하며 팀의 4연승 행진에 힘을 보탰습니다.손흥민은 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 스포팅 캔자스시티와의 2026 MLS 정규리그 18라운드 홈 경기에서 전반 5분 0의 균형을 깨뜨리는 선제 결승 골을 뽑아냈습니다.손흥민의 이번 시즌 MLS 3호 골입니다.2월 MLS 개막 이후 정규리그에서 좀처럼 득점하지 못하던 손흥민은 2026 북중미 월드컵 휴식기를 마치고 처음 치른 이달 18일 LA 갤럭시와의 경기에서 1호 골을 기록했고, 23일 레알 솔트레이크전과 이날까지 3경기 연속 골을 몰아쳤습니다.손흥민이 MLS 3경기 이상 연속 골을 넣은 건 지난해 9월 4경기 연속 골을 기록한 이후 약 10개월 만입니다.북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서의 2골을 포함하면 손흥민의 이번 시즌 공식전 전체 득점은 5골로 늘었습니다.LAFC는 손흥민과 2골 1도움을 올린 드니 부앙가 등의 활약 속에 캔자스시티를 4대 0으로 제압해 리그 4연승을 달리며 승점 33을 쌓아 서부 콘퍼런스 2위로 올라섰습니다.LAFC는 최근 3경기에선 10골을 폭발하는 화력을 발휘했습니다.이날도 어김 없이 최전방에 선발 출전해 부앙가, 다비드 마르티네스와 공격진에서 호흡을 맞춘 손흥민은 서부 콘퍼런스 최하위(승점 14) 팀인 캔자스시티를 상대로 경기 시작 5분 만에 포문을 열었습니다.역습 상황에서 티머시 틸먼이 찔러준 패스를 상대 선수가 태클하면서 이어진 공을 따낸 손흥민은 페널티 지역 안으로 파고들어 오른발 슛으로 골 그물을 흔들었습니다.이후에도 줄곧 경기를 주도한 LAFC가 추가 득점하지 못하던 사이 전반전 중반 들어서는 캔자스시티도 조금씩 공격을 시도했으나 전반 37분 부앙가의 골이 터지며 격차가 벌어졌습니다.마티외 슈아니에르가 후방에서 길게 띄워준 공을 부앙가가 머리와 가슴으로 연이어 터치하며 빠르게 전진했고, 페널티 지역 안으로 돌파해 오른발 마무리로 팀의 두 번째 골을 만들어 냈습니다.전반 추가 시간엔 마르티네스까지 득점 대열에 가세하며 공격진 3명이 모두 골 맛을 본 LAFC는 3대 0으로 여유 있게 앞선 채 하프타임을 맞이했습니다.마르티네스의 골을 길게 넘겨주는 패스로 어시스트한 부앙가는 전반에만 1골 1도움을 올렸습니다.LAFC는 전반 3개의 유효 슈팅을 모두 득점으로 연결하는 결정력을 뽐냈습니다.손흥민은 후반 8분 페널티 지역 안에서 마르티네스의 패스를 받아 좋은 기회를 맞이했으나 왼발 슛이 상대 골키퍼 스테판 클리블랜드에게 막히며 아쉬움을 삼켰습니다.후반에는 3골 차 열세를 떠안은 캔자스시티의 볼 소유가 늘어났지만, LAFC는 리그 최소 실점 3위 다운 수비 조직력을 유지하며 실점 없는 경기를 이어갔습니다.후반 32분 페널티 아크에서 조한 바송이 강한 왼발 중거리 슛으로 캔자스시티의 첫 유효 슈팅을 기록했지만, LAFC 골키퍼 위고 요리스 골키퍼에게 막혔습니다.승리를 확신한 LAFC가 후반 40분 손흥민을 제레미 에보비세로 교체한 직후엔 부앙가가 한 골을 더 터뜨리며 완승을 자축했습니다.(사진=게티이미지)