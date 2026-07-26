'멱살 소동' 권영진에 국힘 "스스로 거취 정해야"

▲ 국민의힘 권영진 의원

국민의힘 권영진 의원의 '멱살잡이' 소란의 후폭풍이 당사자의 사과에도 좀처럼 수그러들지 않는 분위기입니다.국민의힘은 오는 27일 최고위원회의에서 이번 사태에 대한 후속 조치를 논의할 예정입니다.최보윤 수석대변인은 오늘(26일) 국회에서 기자들과 만나 "권 의원의 행동이나 발언에 대해 징계요청서가 많이 접수된 상황인 것 같다. 당 차원에선 윤리위에서 이런 게 심사되지 않겠나 싶다"고 말했습니다.이어 "엄벌을 촉구하는 당원들의 요구가 많이 접수되고 있다. 사과로 끝날 일이 맞느냐는 목소리가 나오는 상황"이라며 "그런 것들을 충분히 인식하고 내일 최고위에서 논의될 것으로 예상한다"고 설명했습니다.권 의원은 소란을 빚은 후 서면 사과문을 내고, 차기 대구시당위원장과 행정안전위원회 간사도 맡지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.이에 따라 대구시당위원장 선출 일정 잠정 연기됐으며, 행안위 간사는 강명구 의원이 맡게 됐습니다.그러나 권 의원을 향한 비판은 지속하고 있습니다.최수진 원내대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "본인 스스로가 거취를 정하는 게 맞지 않을까"라고 언급했습니다.그러면서 "멱살을 잡은 일은 폭력과 같다고 생각한다. 어떤 이유를 불문하고 우리 당에선 일어날 수 없는 일이고 처음 있는 일이라고 하더라"며 "재발 방지를 위해서라도 강력히 조처해야 한다는 게 의원님들의 생각"이라고 강조했습니다.이어 권 의원이 현재 외부 시민단체로부터 윤리위에 제소도 된 상태라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)