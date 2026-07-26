'역대 최고' 재산분할 9천440억 최태원…다음은 '8조 재산' 권혁빈?

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최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 재산분할로 지급해야 할 9천440억 원은 국내 재벌가 이혼소송에서 책정된 재산분할금 중 공개된 것으론 역대 최대로 평가됩니다.오늘(26일) 법조계에 따르면 외부에 알려진 재벌가 재산분할 판결에서 9천440억 원보다 큰 액수가 산정된 건 바로 2024년 5월 최 회장과 노 관장의 파기환송 전 항소심에서였습니다.당시 서울고법 가사2부는 최 회장이 1조 3천808억 원을 지급하라고 판결했는데 이 판결은 이후 대법원에서 '노태우 비자금 300억 원'을 노 관장 측 기여로 봐선 안 된다는 이유로 파기됐고 지난 24일 9천440억 원으로 조정된 파기환송심 판결에 이르렀습니다.항소심과 파기환송심 재판부 모두 최 회장이 보유한 SK주식을 분할 대상으로 판단한 점이 역대 최대 금액 산정의 결정적 요인이었습니다.노 관장 몫으로 인정된 재산분할 비율도 33.3%로 역대 재벌가 이혼 사례 중에선 이례적으로 높다는 평가가 나옵니다.이를 역산하면 분할 대상이 된 부부 공동재산은 약 2조 9천억 원에 이릅니다.두 사람이 결혼한 1988년부터 최 회장이 이혼조정 신청을 내며 공식적으로 파경을 맞은 2017년까지 30년간 노 관장이 가사와 양육, SK그룹 경영과 관련한 대외적 활동 등으로 재산 증가에 기여한 점을 재판부가 인정한 것입니다.이혼에 따른 재산분할은 세법상 받는 사람에게 증여세가 발생하지 않습니다.재판부가 현금 방식의 재산분할을 결정한 만큼 최 회장 측의 재상고 없이 이대로 재산을 나누게 되면 노 관장은 국내에서 손에 꼽는 여성 부호 반열에 오르게 될 전망입니다.재산이 8조 원대로 알려진 권혁빈 스마일게이트 최고비전제시책임자(CVO) 겸 희망스튜디오 이사장의 이혼소송에도 관심이 쏠리고 있습니다.2022년 11월 제기된 권 이사장의 이혼 소송 1심 선고는 약 4년 만인 올해 9월 9일에 이뤄집니다.권 이사장의 배우자 이모 씨는 스마일게이트 지분 절반을 분할해달라고 요구한 것으로 전해졌습니다.과거 이부진 호텔신라 사장과 임우재 전 삼성전기 상임고문의 이혼도 재산분할 규모로 주목받았습니다.1999년 8월 결혼했던 두 사람은 2014년 10월 이 사장이 이혼 조정을 신청하며 파경이 알려졌습니다.임 전 고문은 소송 과정에서 이 사장의 전체 재산이 2조5천억 원대라고 주장하며 절반가량인 1조2천억여원의 재산분할을 요구했지만 2020년 1월 대법원은 이 사장이 지급해야 할 재산분할금을 141억여원으로 책정한 2심 판결을 그대로 확정했습니다.청구액과 최종 결과를 비교했을 때 사실상 임 전 고문의 패소로 평가됐습니다.구체적인 판결 이유는 공개되지 않았으나 법원이 이 사장의 보유 주식은 분할 대상이 아니라고 판단했다는 분석이 나왔습니다.조승연 전 대한항공 부사장(개명 전 조현아)은 성형외과 전문의 박모 씨와 이혼하며 이보다 훨씬 적은 13억3천만 원을 재산분할로 지급했습니다.이들은 2010년 결혼해 쌍둥이 자녀를 뒀으나 박 씨가 2018년 4월 조 전 부사장의 폭언과 폭행을 이유로 이혼소송을 내며 파경을 맞았습니다.조 전 부사장은 외려 박 씨의 알코올 중독 때문에 결혼 생활이 어려워졌다며 이듬해 6월 맞소송을 냈습니다.2022년 11월 1심은 조 전 부사장이 13억 3천만 원을 지급하되 박 씨가 매달 자녀 1명당 120만 원의 양육비를 내도록 했으며, 양측이 항소하지 않으며 판결이 그대로 확정됐습니다.조 전 부사장이 보유했던 한진그룹 주식은 분할 대상에 포함되지 않았습니다.하지만 김택진 엔 씨소프트 대표는 2004년 이혼하며 회사 지분 1.76%를 재산 분할로 증여했습니다.당시 주가로 300억 원대였습니다.이재용 삼성전자 회장과 임세령 대상 부회장은 결혼 11년 만인 2009년 이혼했는데 임 부회장이 이혼 소송을 냈지만 일주일 만에 조정이 이뤄지면서 재산분할 규모는 공개되지 않았습니다.정용진 신세계그룹 회장과 배우 고현정 씨의 이혼 역시 고 씨가 이혼조정을 신청한 지 두 시간 만에 양측 협의가 이뤄지면서 2003년 11월 마무리됐습니다.정 회장이 고 씨에게 위자료 15억 원을 지급하되 자녀 양육권은 정 부사장이 갖기로 합의한 것으로 알려졌으며 재산분할 규모는 공개되지 않았습니다.