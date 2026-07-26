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실리콘밸리 투자 유치전…"다음 세대 삼성 만들자"

강청완 기자
작성 2026.07.26 12:14 조회수
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<앵커>

이재명 대통령이 인공지능과 IT 산업 혁신의 중심지인 미국 실리콘밸리에서 세계적인 벤처 투자사 대표들을 만났습니다. 한국과 미국이 힘을 합쳐 다음 세대의 삼성, 현대, SK 같은 새로운 글로벌 혁신 기업을 만들어 내자며 한국 기업에 대한 투자를 당부했습니다.

강청완 기자가 보도합니다.

<기자>

미국 실리콘밸리를 찾은 이재명 대통령이 앤드리슨 호로위츠, 코슬라 벤처스 등 세계 굴지의 전문 벤처 투자사 임원들을 만났습니다.

이재명 대통령은 세계적 수준의 제조 기반, 디지털 인프라 등 한국의 우수한 투자 환경을 홍보하며 한국 스타트업, 벤처 기업에 대한 투자를 요청했습니다.

비자 제도 개선, 연구기관과 연기금 지원 등 투자 인프라 확대를 약속하면서 미국의 투자 역량과 한국의 기술력과 제조 경쟁력을 결합해 제2의 삼성 같은 글로벌 혁신 기업을 함께 만들자고 제안했습니다.

[이재명 대통령 : 두 나라의 강점이 결합이 되면 우리는 다음 세대의 삼성, 현대, SK, 네이버, 그리고 세계를 선도할 새로운 글로벌 혁신 기업을 함께 만들어 낼 수 있을 것입니다.]

앞서 열린 미국 동포 오찬간담회에서 이 대통령은 한국 반도체 공장이 없으면, 전 세계 산업이 돌아가지 않는 상황이 됐다며 대체 불가한 대한민국을 만들겠다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 지금부터는 다른 나라보다 반 발짝 앞서서 선도자가 되는 그런 대한민국을 꼭 만들어 보고 싶습니다.]

글로벌 빅테크 CEO들과의 연쇄 회동, 그리고 '샌프란시스코 AI 선언'을 통해, 이 대통령이 한국을 AI 산업의 대체 불가한 핵심 주역으로 도약시키겠다는 의지를 명확히 했다는 평가입니다.

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 전민규)
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