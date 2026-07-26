중기부, '실리콘밸리 벤처투자 밋업'…"스타트업 해외진출 지원"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 실리콘밸리 벤처투자 밋업에서 발언하고 있다.

중소벤처기업부는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 실리콘밸리에서 '실리콘밸리 벤처투자 밋업'을 개최했다고 밝혔습니다.이재명 대통령이 주재하고 실리콘밸리의 주요 벤처캐피털(VC)이 참여한 이번 행사에는 국민연금공단과 6개 실리콘밸리 VC가 투자 협력 양해각서(MOU)를 체결했습니다.이를 계기로 각 기관은 한국 혁신생태계와 협력을 확대하는 한편, 유망 혁신기업과 글로벌 투자 기회를 발굴하기 위해 뜻을 모으기로 했습니다.이어진 라운드테이블에서는 ▲ 글로벌 및 실리콘밸리 벤처투자 동향과 유망 투자 분야 ▲ 한국 스타트업 투자 사례와 투자 결정 요인 ▲ 한·미 벤처투자 환경의 차이와 투자 과정의 애로사항 ▲ 벤처생태계 협력 강화를 위한 방안을 논의했습니다.이날 행사에는 앤드리슨 호로위츠, 제너럴 캐털리스트, 코슬라 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠, 세콰이어 캐피탈 등 총 3천억 달러 규모의 자산을 운용하는 실리콘밸리 VC들이 참여했습니다.노용석 중기부 제1차관은 "국제 수준에 맞는 벤처·스타트업 환경 조성과 함께 우리 스타트업의 원활한 해외시장 진출을 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)