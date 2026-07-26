"트럼프, '방공미사일 부족' 보고에 이란 대규모 공격 보류"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군의 중동 지역 방공 미사일 재고가 부족하다는 참모진의 보고를 받고 대규모 이란 공격을 보류했다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 25일 보도했습니다.NYT가 인용한 소식통들에 따르면 전날 트럼프 대통령과 참모진의 비공개 회의에서 댄 케인 합참의장은 이란을 상대로 한 대규모 전투 작전 재개는 가능하다면서도 미군이 사용할 수 있는 요격 미사일을 위험한 수준으로 고갈시킬 것이라고 경고했습니다.전쟁이 격화하면 이미 줄어든 중동 내 패트리엇 요격 미사일을 비롯한 방공 자산 재고가 위험할 정도로 고갈될 수 있다는 우려가 제기됐습니다.며칠 전만 해도 트럼프 대통령이 대이란 다단계 폭격 작전의 1단계를 승인하는 쪽으로 기우는 것 같다고 일부 미 국방부 당국자와 미군 사령관들은 판단했습니다.국방부도 전면적 수준의 이란 공습을 지원할 수 있는 공중급유기를 포함한 더 많은 군사 자산을 중동 지역에 보냈습니다.실제로 트럼프 대통령은 지난 23일 미 인터넷 매체 악시오스 인터뷰에서 "대규모 공격을 검토하고 있다. 이전 어느 때보다 더 큰 공격"이라며 "우리는 모든 준비를 마쳤다"고 밝히기도 했습니다.그러나 군 수뇌부가 요르단, 쿠웨이트, 바레인, 아랍에미리트(UAE)에 주둔 중인 미군을 방어할 탄약 재고가 줄고 있다고 평가하면서 이날 트럼프 대통령이 대이란 폭격 계획을 보류한 것으로 보인다고 NYT는 설명했습니다.이들 국가의 미군 기지는 지난 2주간 이란의 거센 공격을 받았습니다.미국의 대규모 공격은 이란의 강력한 보복을 불러 미군 방공망에 부담을 가중합니다.지난 4월 NYT는 이란전 발발 이후 미국이 패트리엇 미사일 1천200여발 등을 소진해 무기 재고가 우려할 정도로 낮아졌다고 보도한 바 있습니다.패트리엇 미사일은 1발당 400만 달러(약 59억 원)가 넘습니다.이번 주 들어 무기 재고 상황은 더 악화했습니다.트럼프 참모진 중 대이란 확전 계획이 현명하다고 믿는 사람은 거의 없었다고 소식통들은 전했습니다.한 고위 당국자는 대규모 전투 재개가 이란을 다시 협상 테이블로 이끌 수 있을지 회의감을 드러내며, 이란이 내부 결속을 다지고 외부 위협에 집중하게 하는 역효과를 낼 수 있다고 우려했습니다.미군은 13일째 지속한 대이란 공습을 24일을 기점으로 2주 만에 중단하면서 양측의 무력 충돌은 일단 소강상태에 접어들었습니다.다만 친미 산유국 사우디아라비아와 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군 간 충돌이 격화하면서 중동 지역 내 군사적 긴장은 높게 유지되고 있습니다.(사진=게티이미지)