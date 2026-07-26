메시, MLS 올스타전 불참 확정…손흥민과 동반 출전 '무산'

▲ 손흥민과 리오넬 메시

2026 북중미 월드컵 결승전에 출전했던 리오넬 메시(인터 마이애미)가 2026 미국메이저리그사커(MLS) 올스타전에 불참합니다.MLS 사무국은 26일(한국시간) 성명을 통해 "올 시즌 개막에 앞서 MLS와 MLS 선수협회는 월드컵에 출전하는 선수들이 소속팀과의 개별 면담을 통해 적절한 휴식과 훈련 및 경기 복귀 일정을 결정하도록 합의했다"라며 "해당 합의에 따라 리오넬 메시와 로드리고 데 파울(이상 인터 마이애미)은 MLS 올스타전 참가 의무가 면제된다"라고 발표했습니다.메시와 데 파울은 아르헨티나 대표팀의 일원으로 지난 20일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과 2026 북중미 월드컵 결승전에 출전했습니다.아르헨티나는 스페인과 연장전 끝에 0-1로 패해 대회 2연패 도전에 실패하고 준우승에 만족해야 했습니다.결승전이 끝난 뒤 ESPN은 소식통을 인용해 메시와 데 파울의 소속팀인 인터 마이애미가 MLS 사무국에 두 선수의 올스타전 불참을 통보했다고 보도했고, 이날 MLS 사무국은 둘의 올스타전 불참을 공식화했습니다.이에 따라 멕시코 리가MX 올스타팀과 맞붙는 2026 MLS 올스타전에선 손흥민(LAFC)과 메시가 나란히 그라운드를 누비며 득점을 합작하는 모습을 볼 수 없게 됐습니다.2026 MLS 올스타전은 한국시간 30일 오전 9시 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열립니다.한편, 손흥민은 이번 올스타전 전날 치러지는 'MLS 올스타 스킬 챌린지' 명단에 포함됐습니다.'스킬 챌린지'는 선수들의 다양한 기술을 다투는 무대로 슈팅, 패스, 골키퍼 맞대결, 크로스바 맞추기, 릴레이(드리블·패스·슈팅 등 팀 대결) 등 5개 종목이 치러집니다.