이정후 32일 만에 홈런포…시즌 6호 3점 홈런 포함 2안타

▲ 3점 홈런 친 이정후

7월 들어 타격 부진에 빠졌던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 모처럼 홈런과 2루타를 터뜨리며 3할 타율에 복귀했습니다.이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 에인절스와의 홈경기에 6번 타자 우익수로 출전해 3타수 2안타를 치고 3타점을 수확했습니다.2할대로 떨어졌던 시즌 타율은 다시 0.302로 올랐습니다.시즌 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)는 31회로 늘었습니다.2회 파울팁 삼진으로 물러난 이정후는 2-0으로 앞서간 3회 2사 1, 2루에서 시속 163㎞의 속도로 총알처럼 우측 스탠드로 날아가는 3점 홈런을 터뜨렸습니다.지난달 24일 애슬레틱스와의 경기 이래 32일 만에 터진 시즌 6번째 홈런입니다.이정후는 이 홈런으로 시즌 타점을 37개로 늘리고 빅리그 통산 타점 100개를 채웠습니다.통산 300안타 고지에도 4개 차로 다가섰습니다.이정후는 5회에도 우익수 쪽 2루타로 기세를 올렸지만, 후속타 불발로 홈에 이르진 못했습니다.7회에는 몸 맞는 공으로 걸어 나갔습니다.이정후는 9-1로 크게 앞선 8회초 수비 때 교체돼 경기를 마쳤습니다.샌프란시스코는 9-2로 이겨 2연승을 거뒀습니다.(사진=게티이미지)