이 대통령 "한국 반도체 공장 없인 세계 산업 안 돌아가"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령이 "인공지능(AI) 시대라는 새로운 시대가 열리고 있다"며 "저는 대한민국에 정말 진정한 새로운 기회가 왔다고 생각한다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 샌프란시스코 시내 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 "인류가 새로운 불을 발견해 새로운 역사가 시작된 것처럼, 인공지능 없이 살 수 없는 시대가 올 것"이라며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "(AI 시대 대비에 있어) 대한민국 국민들은 여러 장점이 있다"며 그중에서도 '민주주의 경험'을 주된 자산으로 꼽았습니다.이 대통령은 "식민지에서 해방된 나라 중에 민주화와 산업화를 동시에 이뤄낸 국가는 대한민국이 유일하다. 위대한 국민들"이라며 "평균 90% 이상 성공한다는 친위 군사쿠데타도 출혈 없이 평화적으로 싸워 이겨내지 않았나. 세계사에 없을 위대한 평화혁명"이라고 평가했습니다.그러면서 "첨단기술 사회에서는 민주주의 자체가 산업 경제 발전에 있어 핵심적 요소가 된다"며 "합리성, 객관성, 투명성, 예측 가능성 등이 경제성장 발전에 크게 도움이 될 수밖에 없다"고 강조했습니다.또 "김구 선생이 말씀하셨듯 문화로 전 세계에 영향을 주는 문화 강국으로 도약하고 있는데, 이 문화 역시 민주주의와 잘 어울린다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 그동안 한국의 위상이 많이 높아졌다고 강조했습니다.이 대통령은 "(다른 나라 정상들을 만나보면) 선진국들은 자기들 나라에 반도체 공장을 세우자고 하고, 중진국들은 방어 미사일 시스템 등 방공망을 달라고 한다. K팝 얘기를 하는 정상들도 많다"고 소개했습니다.이 대통령은 "과거에는 대한민국 하면 전쟁 속 부모 잃은 어린이들이 길을 헤매는 장면이 떠올랐지만, 이제는 (대한민국의) 반도체 공장 없이는 전 세계 산업이 돌아가지 않는 상황이 됐다. 한국에 대한 인상을 완전히 바꾼 것"이라고 전했습니다.김한일 샌프란시스코 한인회장은 "123년 전 도산 안창호 선생의 비전이 샌프란시스코에서 시작했다"며 "역사와 미래가 모인 샌프란시스코에 대통령님을 모시게 돼서 영광"이라고 환영의 뜻을 밝혔습니다.그러면서 "인공지능과 첨단산업, 에너지 등 세계가 원하는 대한민국을 만들겠다는 대통령님의 비전은 동포들에게 큰 자부심과 희망"이라며 "해외 동포들도 함께하겠다"고 덧붙였습니다.동포간담회에 참석한 김지현 재미한인과학기술자협회 실리콘밸리지부장은 "과학기술인들이 연구비 규모, 장기적인 연구 지원, 창업과 투자 환경 차이 때문에 한국으로 돌아가고 싶어도 망설인다"며 "장기적 관점에서 안정적으로 도전할 수 있는 연구과제와 지원체계를 더욱 확대해 달라"고 건의했습니다.다른 참석자는 "일본의 사케처럼 우리 전통주도 체계적 해외 마케팅과 수출 지원을 통해 세계 시장에서 경쟁력을 높일 필요가 있다"고 제안했습니다.(사진=연합뉴스)