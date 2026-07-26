[스브스夜] '김부장' 소지섭, 서수민과 '새로운 삶' 시작···시즌2 기대되는 '백호 인력 면접' 엔딩 '눈길'

소지섭이 서수민과 새로운 삶을 시작했다.



25일 방송된 SBS 금토 드라마 '김부장'에서는 새로운 삶을 살게 된 김부장의 모습이 그려졌다.



이날 김부장은 자신을 죽여야만 살릴 수 있는 성한수와 박진철의 자녀들을 보며 "태훈이랑 다빈이 꼭 살려. 그리고 우리 민지 잘 부탁한다"라고 했다.



이에 성한수와 박진철은 어쩔 수 없이 김부장을 폭행했고, 이를 본 주강찬은 대리만족을 느꼈다. 결국 쓰러진 김부장. 이에 주강찬은 "민지 보고 싶어서 어떡해?"라며 그를 조롱했다.



그런데 그 순간 김부장의 눈빛이 변했다. 그리고 성한수와 박진철도 마찬가지였다. 성한수와 박진철은 온 힘을 다해 케이지를 부수었고 김부장은 케이지의 철망으로 주강찬을 깔아뭉갰다. 이는 세 사람의 계획이었던 것.



아이들을 무사히 구출한 세 사람. 이후 세 사람은 해야 할 일을 차근차근 해나갔다.



김부장은 리응령을 빼내 박강성에게 넘겼다. 박강성은 자신의 형이 사망한 원인이 리응령이라는 사실을 알고 그에게 복수를 하고자 했던 것. 김부장과 박강성은 서로에게 살아남으라는 당부를 하며 헤어졌다.



마카오 망명을 꿈꿨던 리응령은 다시 북한으로 돌아갔고, 그가 가지고 있던 정보와 돈은 박강성이 모두 가져간 다음이었다.



그리고 김부장은 한 남성에게 전화를 걸어 "부탁드릴 게 있어서 전화했습니다. 주학건설 해체 시켜 주십시오"라고 부탁했다.



딸과 관련된 일이라는 김부장의 부탁에 남성은 알겠다며 "근데 비싼 건 알제?"라고 값을 톡톡히 치러야 할 것이라고 했다.



며칠 후 주학건설과 주강찬의 비리가 세상 밖으로 드러났다. 납치 살인 혐의까지 받은 주강찬은 구속 영장을 받게 되었고 해외로 도피한 주혜리도 체포되었다. 그리고 구속 수사를 받기 위해 이동하는 주강찬을 금이빨이 흉기를 가지고 공격을 해 충격을 안겼다.



모든 임무가 끝난 김부장. 장대장은 66이 죽은 것으로 처리했고 김부장과 민지에게 새로운 신분을 주었다.



새로운 삶을 살게 될 두 사람. 이에 민지는 "그래도 아빠만큼은 민지라고 불러줘. 엄마가 지어준 이름이잖아"라고 했다. 그리고 김부장은 "새로운 삶을 사는 게 쉽진 않을 거야. 괜찮겠어?"라고 딸을 걱정했다.



그러자 민지는 "난 재밌을 거 같은데? 어차피 이번 생은 별로 재미없었어. 다시 태어났다 하지 뭐"라고 긍정적인 모습을 보여 눈길을 끌었다.



평범한 일상으로 돌아가 새로운 삶을 살게 된 김부장과 민지. 성한수와 박진철도 제 자리로 돌아왔다. 그리고 김부장과 친구들은 다시 안경 쓴 아저씨로 돌아가 환하게 웃었다.



한편 방송 말미에는 지인의 소개로 백호 인력 사무소를 찾았고, 그곳에서 이도규를 만났다. 그리고 그에게 조금은 특별한 면접을 받을 준비를 해 김부장의 새로운 이야기, 시즌2를 기대하게 만들었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)