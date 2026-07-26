뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 전국 대부분 폭염특보…곳곳 최대 50㎜ 소나기

SBS 뉴스
작성 2026.07.26 07:11 조회수
PIP 닫기
7월의 마지막 휴일인 오늘(26일)도 더위 대비 단단히 해 주셔야겠습니다.

현재 대부분 지역의 열대야 특보와 또 폭염 특보가 발효 중인 가운데 특히 지도에 까맣게 보이는 일부 전남과 영남 지역은 폭염중대경보도 내려져 있습니다.

오늘 이 중대경보가 내려져 있는 경주와 양산이 38도까지 치솟는 등 매우 극단적인 더위가 예상돼 이들 지역에 계신 분들은 야외 활동을 삼가 주셔야겠습니다.

현재 기온 대부분 지역이 25도를 웃돌며 열대야가 예상되고요.

한낮에 서울 33도, 광주 35도, 대구 37도까지 오르며 무덥겠습니다.

한편 오늘 전국 곳곳에 소낙성 강수가 나타날 때 있겠습니다.

양은 5~50mm 안팎으로 작은 양우산 챙겨 나오시는 게 좋겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.

내일 수도권과 강원에 소나기가 내린 뒤 당분간 비 소식은 없겠고요.

더위의 기세는 더 강해지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지