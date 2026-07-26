[날씨] 전국 대부분 폭염특보…곳곳 최대 50㎜ 소나기

7월의 마지막 휴일인 오늘(26일)도 더위 대비 단단히 해 주셔야겠습니다.



현재 대부분 지역의 열대야 특보와 또 폭염 특보가 발효 중인 가운데 특히 지도에 까맣게 보이는 일부 전남과 영남 지역은 폭염중대경보도 내려져 있습니다.



오늘 이 중대경보가 내려져 있는 경주와 양산이 38도까지 치솟는 등 매우 극단적인 더위가 예상돼 이들 지역에 계신 분들은 야외 활동을 삼가 주셔야겠습니다.



현재 기온 대부분 지역이 25도를 웃돌며 열대야가 예상되고요.



한낮에 서울 33도, 광주 35도, 대구 37도까지 오르며 무덥겠습니다.



한편 오늘 전국 곳곳에 소낙성 강수가 나타날 때 있겠습니다.



양은 5~50mm 안팎으로 작은 양우산 챙겨 나오시는 게 좋겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.



내일 수도권과 강원에 소나기가 내린 뒤 당분간 비 소식은 없겠고요.



더위의 기세는 더 강해지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)