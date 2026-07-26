"신천지 의혹 짚어야"…"정치공작으론 성공 못해"

<앵커>



전당대회를 앞둔 민주당 당 대표 후보들 간에 '신천지 집단 입당 의혹'을 놓고 논쟁이 가열되고 있습니다. 김민석 후보는 이제 의혹이 공적인 영역이 됐다며 공세에 나섰고, 정청래 후보는 정치 공작으로 성공한 전례는 없다고 맞받았습니다.



하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



김민석 민주당 당 대표 후보는 자신이 '신천지의 전당대회 개입 의혹'을 제기한 것은 당의 미래를 생각한 것이었다며 어제(25일)도 공세를 이어갔습니다.



[김민석/민주당 당대표 후보 : 이제 공적 영역으로 올라섰다고 생각합니다. 공적 영역에서 당의 영역에서 다뤄질 수 있도록….]



그러자 친청계도 반격 수위를 높였습니다.



최민희 최고위원 후보는 '의혹 제기에 즈음해 검경 합동수사본부가 신천지의 민주당 가입 정황을 파악했다는 사실이 언론 보도로 알려졌다'며 김 후보가 수사에 대해 미리 알고 있었는지 답하라고 압박했습니다.



송영길 당 대표 후보는 이재명 대통령을 비판한 유시민 작가의 말에 석연치 않은 답을 내놨다며 정청래 후보 비판에 가세했습니다.



[송영길/민주당 당대표 후보 : 정청래 후보만 '노코멘트다. 침묵이다' 이렇게 말하면 이게 무슨 뜻이냐. '암묵적으로 동의한다'는 말이냐….]



정 후보는 '신천지 의혹을 철저하게 수사하고 공개하라'면서도 '네거티브와 정치 공작 음모론으로 성공한 예는 없다'고 김 후보를 겨냥했고, 조국혁신당과의 합당 카드를 꺼냈습니다.



[정청래/민주당 당대표 후보 : 6.3 지방선거에서 연대했던 울산은 이겼고 분열했던 평택은 졌습니다. 조국혁신당과 하루빨리 통합해야 됩니다.]



반면 김 후보는 합당은 당원 80%가 찬성하고 당명을 민주당으로 할 경우 고민해 보겠다며, 보수 진보 개혁을 떠나서 유능한 인재들을 끌어들이겠다는 입장을 밝혔습니다.



어제 조국혁신당 새 대표로 선출된 신장식 의원은 민주당과 통합은 열려 있지만 적대적 입수 합병 식 합당은 거부한다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 남 일)