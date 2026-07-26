"대체 불가한 AI 핵심 국가로"…'깐부 회동' 재현

<앵커>



미국과 남미 순방에 나선 이재명 대통령이 AI 혁신의 중심지인 미국 샌프란시스코에서 "대체불가한 AI 생태계 핵심 국가로 도약하겠다"는 청사진을 밝혔습니다. 젠슨 황 엔비디아 대표, 이재용 삼성전자 회장 등 미국과 한국의 AI기업 CEO들과 이른바 '깐부 회동'도 가졌습니다.



강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



미국 샌프란시스코에 도착한 이재명 대통령에게 미국 측 인사들이 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠에서 뛰는 이정후 선수의 사인볼을 선물로 건넵니다.



인공지능 AI와 IT 산업 중심지인 실리콘밸리가 있는 샌프란시스코에서 이 대통령은 엔비디아의 젠슨 황, 오픈 AI의 샘 알트만 등 글로벌 기업 CEO들을 잇달아 만났습니다.



이어 삼성전자 이재용, SK그룹 최태원, 현대차그룹 정의선 회장 등도 참석한 AI 서밋에서는 이른바 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표했습니다.



[이재명 대통령 : 대한민국은 글로벌 AI 생산기지이자 혁신의 토양이 되고 대체 불가의 글로벌 AI 협력 플랫폼으로 도약하게 될 것입니다.]



젠슨 황과 우리 기업 총수들이 서울에서 치맥을 함께 했던, 이른바 '깐부 회동'도 샌프란시스코 해변에서 재현됐습니다.



[Cheers! (건배!)]



이 대통령은 즉석에서 건배사를 제안하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : '우리는' 하면 '식구다' 한 번 해주세요.]



[우리는! 식구다!]



비공개 만찬에서 이 대통령은 기업인들 덕에 한국 경제성장률이 수십 년 만의 최고의 실적을 기록했다고 말했고, 글로벌 CEO들은 한국만의 AI 모델을 만들 필요가 있다고 제안한 것으로 전해졌습니다.



글로벌 빅테크 CEO들과의 연쇄 회동, 그리고 '샌프란시스코 AI 선언'을 통해 이 대통령이 한국을 AI 산업의 대체 불가한 핵심 주역으로 도약시키겠다는 의지를 명확히 했다는 평가입니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 유미라)