젤렌스키 "러, 북한 병력 3만 명 추가 파견 원해…접경지 배치 준비"

▲ 푸틴 러시아 대통령과 최선희 북한 외무상

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 러시아가 북한으로부터 병력 3만 명을 추가로 파견받기를 원하고 있으며 접경지 배치를 준비하고 있다고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 저녁 연설에서 "러시아는 북한으로부터 3만 명 추가 파병을 원한다"며 "6월부터 러시아 보로네시 지역에 이들을 수용하기 위한 준비가 진행되고 있다"고 밝혔습니다.러시아 남서부에 있는 보로네시는 우크라이나와 국경지댑니다.젤렌스키 대통령은 또 "북한이 추가 탄도미사일 발사대를 러시아에 배치하려고 준비하고 있다"며 "이것은 우크라이나에만 위협이 되는 것이 아니다"라고 말했습니다.그러면서 "러시아는 북한이 어떻게 전쟁을 수행하는지 배우고 무기를 개량하며 실전 경험을 쌓는 것을 돕고 있다"며 "이 모든 것이 북한 미사일의 사정거리에 있는 아시아 각국에 위협이 된다"고 덧붙였습니다.앞서 북한과 러시아는 2024년 6월 19일 평양에서 진행된 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 대통령 간 정상회담을 통해 동맹 조약을 체결했고, 이를 바탕으로 북한은 그해 10월 러시아 파병을 시작했습니다.북한은 지금까지 4차례에 걸쳐 전투병과 공병 등 약 2만 명의 병력을 쿠르스크 지역에 보낸 것으로 추정되며, 올해 초 기준 1만 4천여 명이 주둔 중이라고 미국의 북한전문매체 NK뉴스가 우크라이나 정보당국의 보고서를 인용해 보도한 바 있습니다.이런 가운데 최선희 북한 외무상은 지난 18일 러시아를 공식 방문했습니다.푸틴 대통령은 "특별군사작전(우크라이나 전쟁) 수행에 도움을 준 북한 지도부에 다시 한번 감사를 표했다"고 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인이 19일 전했습니다.(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)