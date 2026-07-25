프랑스·스페인 최악 산불에 26만 명 대피…진화 총력

▲ 스페인 사라고사 산불

프랑스와 스페인을 덮친 최악의 산불로 25일(현지시간) 현재까지 모두 26만명 넘는 주민이 대피했습니다.소방 당국은 가용 인력과 자원을 총동원해 진화 작업을 벌이고 있지만, 기상이 좋지 않아 현장 대응에 어려움을 겪고 있습니다.프랑스 일간 르피가로에 따르면 로랑 누네즈 내무 장관은 이날 낮 상황 브리핑에서 지난 22일 남서부에서 시작된 산불이 계속 번져 현재까지 지롱드 데파르트망(광역 자치권)에서만 4만㏊ 이상이 불에 탔다고 밝혔습니다.이를 포함해 올해 1월부터 프랑스에서만 약 9만8천㏊가 불에 타 사상 최대 규모를 기록했다고 장관은 덧붙였습니다.지롱드는 대서양에 연한 지자체로, 와인으로 유명한 보르도가 중심 도십니다.인명 피해는 아직 없지만 현재까지 지롱드에서만 16만7천명이 대피했다고 누네즈 장관은 발표했습니다.지롱드와 접한 랑드 데파르트망에서도 산불로 3만명이 대피했다고 밝혔습니다.이번 산불로 프랑스에서만 모두 19만7천명이 대피한 상태로, 불길이 번지는 상황에 따라 추가 대피 명령이 내려질 가능성이 큽니다.(사진=연합뉴스)