상무 김기중, 프로야구 첫 이물질 부정 투구 적발돼 퇴장

▲ 한화 이글스 소속 시절 김기중

국내 프로야구에서 이물질 부정투구 단속에 적발된 사례가 처음으로 나왔습니다.상무 소속 투수 김기중(원소속 팀 한화 이글스)은 오늘(25일) 경기도 고양 국가대표 훈련장에서 열린 2026 프로야구 퓨처스리그(2군) 고양 히어로즈와 방문 경기에 선발 등판해 2-4로 뒤진 4회말 수비를 마치고 심판진으로부터 이물질 검사를 받았습니다.심판진은 글러브에 이물질을 발견해 김기중에게 퇴장 명령을 내렸습니다.한국야구위원회(KBO)에 따르면, 프로야구 1, 2군 경기를 통틀어 이물질 적발로 퇴장 조처가 내려진 것은 이번이 처음입니다.김기중은 KBO 시행세칙에 따라 자동으로 10경기 출장 정지 징계를 받았습니다.김기중의 글러브에 묻은 물질이 무엇인지, 규정 위반에 고의성이 있었는지는 알려지지 않았습니다.KBO 관계자는 "김기중의 글러브에서 발견된 물질이 무엇인지는 확인 중"이라고 밝혔습니다.투수들의 이물질 사용 문제는 2021년 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 본격적으로 불거졌습니다.몇몇 야구인들은 적지 않은 투수들이 끈적끈적한 타르(송진) 등 이물질을 글러브, 모자 속, 벨트 안에 묻히는 식으로 몰래 사용하고 있다고 폭로했습니다.이물질을 묻히고 공을 던지면 회전수와 구속, 움직임을 늘려 투수에게 유리한 효과를 낼 수 있는 것으로 알려져 있습니다.이에 MLB 사무국은 경기 중 심판이 투수의 손과 글러브를 검사하는 제도를 도입했고, KBO도 2022년 12월 제2차 규칙위원회를 통해 관련 시행세칙을 만들었습니다.국내 프로야구에선 2023시즌부터 선발 투수는 경기 중 최소 2회, 구원 투수는 투수당 최소 1회 이상의 이물질 검사를 시행하고 있습니다.공교롭게도 이날 미국프로야구 마이너리그에서 뛰고 있는 고우석도 이물질 사용 금지 규정 위반으로 퇴장당했습니다.미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 소속 오른손 불펜 투수 고우석은 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 2026 미국프로야구 마이너리그 트리플A 정규리그 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와 홈 경기 2-3으로 뒤진 7회초에 팀 세 번째 투수로 등판했습니다.심판은 고우석의 양손과 글러브를 검사한 뒤 글러브 안쪽에 이물질이 있다며 퇴장을 명령했습니다.(사진=연합뉴스)