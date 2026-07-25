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검찰, '서해 공무원 피격' 문재인 전 대통령 불기소…"증거 불충분"

신용일 기자
작성 2026.07.25 19:36 조회수
검찰, '서해 공무원 피격' 문재인 전 대통령 불기소…"증거 불충분"
▲ 문재인 전 대통령

검찰이 서해 공무원 피격 사건의 은폐·축소를 최종 승인한 혐의로 고발된 문재인 전 대통령을 불기소 처분했습니다.

서울중앙지검 공공수사1부(윤수정 부장검사)는 직권남용 등 혐의로 고발된 문 전 대통령에 대해 최근 증거 불충분 혐의없음 처분을 내렸습니다.

지난 2022년 12월 시민단체 자유대한호국단이 고발한 지 약 3년 7개월 만입니다.

당시 자유대한호국단은 문재인 전 대통령이 국방부, 해경, 국가정보원 등의 보고를 받아 서해 피격 사건을 최종 승인했다며 직권남용, 허위공문서 작성·행사 혐의로 고발했습니다.

서해 공무원 피격 사건은 2020년 9월 해수부 공무원 이대준씨가 서해상에서 북한군에 의해 살해된 사건으로, 정권이 바뀐 후인 2022년 6월 감사원이 감사에 착수하면서 시작됐습니다.

검찰은 당시 문재인 정부가 피살 사건을 이씨의 자진 월북으로 축소·은폐했다고 보고 수사에 나서 2022년 12월 관련자들을 순차적으로 기소했습니다.

다만 관련 사건으로 기소된 이들은 최근 모두 무죄 판결을 받았습니다.

박지원 전 국가정보원장, 서욱 전 국방부 장관, 노은채 전 국정원장 비서실장은 지난 1월 검찰이 항소 포기하면서 1심에서 모두 무죄가 확정됐고, 서훈 전 청와대 국가안보실장과 김홍희 전 해양경찰청장의 일부 혐의도 지난달 2심 무죄가 확정됐습니다.

검찰은 지난해 9월 이 씨의 유족이 문 전 대통령을 고소한 사건에서 직무유기와 명예훼손 혐의에 대해 불기소 결정을 내린 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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