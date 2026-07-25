김민석·송영길은 호남, 정청래는 경남…'당권 3인방' 당심잡기 총력전

▲ 김민석, 정청래, 송영길

민주당 당 대표 후보 3인방은 오늘(25일) 본경선 진출 후 첫 주말을 맞아 당심(黨心) 공략을 위한 총력전을 펼쳤습니다.김민석·정청래·송영길 후보는 저마다 당원을 만나며 한 표를 호소하는 한편, 상대 후보를 향해서는 견제구를 날렸습니다.'신천지 개입설'을 둘러싼 김 후보와 정 후보 간 신경전은 이날도 계속됐습니다.김 후보는 이날 국회에서 열린 민주당 정치의견그룹 '정치와미래' 총회에서 '이기는 민주당'이라는 주제로 강연에 나섰습니다.행사에는 박용진 규제합리화위원회 부위원장도 참석했습니다.그는 강연에서 "1년 동안 더 이상 열심히 할 수 없을 정도로 열심히 대통령이 달려왔는데 선거는 그만큼 결과가 안 나온 것이 불편한 진실"이라며 직전 당 대표였던 정 후보를 겨냥했습니다.이어 "부산은 못 가고 평택에는 안 가는 지도력으로 이길 수 있느냐"며 "바꾸고 혁신해야 한다"고 목소리를 높였습니다.또 유시민 작가가 주장한 '필패론'을 의식한 듯 "이재명 대통령처럼 개혁적인 대통령이 어디 있나"라며 "나라의 성장에 도움이 된다면 과거에 보수를 했든, 중도를 했든, 개혁을 했든 함께 안고 가 중원을 획득하고 다음 총선과 대선에서 압도적으로 이기겠다는 게 뭐가 잘못됐나"라고 반문했습니다.김 후보는 이어 이번 선거의 최대 승부처로 여겨지는 호남으로 이동해 지역 불교계 인사로부터 지지 선언을 받은 뒤 야시장을 찾아 바닥 민심도 훑을 예정입니다.정 후보는 경남 양산·김해·창원·진주·거제 등 5곳을 연달아 방문해 당원 간담회를 열었습니다.간담회에는 친청(친정청래)계 최고위원 후보인 최민희·이성윤·한민수 의원이 동행했습니다.그는 김·송 후보의 탈당 이력을 겨냥, "저는 탈당하지 않았다"며 "탈당했거나 개혁의 깃발을 놓쳤거나 민주당의 정체성을 흐리게 했던 사람보다 저는 최소한 (개혁을) 말할 자격 정도는 있지 않겠나"라고 강조했습니다.이어 "노무현 (전) 대통령께서 사람 대접을 받고 싶다면 의리가 있어야 한다고 했다"며 "민주당과의 의리, 개혁과의 의리, 통합과의 의리, 이 대통령과의 의리, 민주당과의 의리는 제가 지킬 테니 정청래는 여러분께서 지켜달라"고 호소했습니다.아울러 전날 의원총회에서 '검사 보완수사권 완전 폐지'를 골자로 한 형사소송법 개정안이 당론으로 추인된 것을 언급하며 "개혁의 깃발은 더 높이 들겠다"고 역설했습니다.송영길 후보는 전북 완주에서 전통시장을 찾고 청년들과 간담회를 가진 데 이어 임실·순창·남원을 차례로 방문해 당원 간담회를 엽니다.송 후보는 "이 대통령하고 손발을 잘 맞추면 엄청 일을 많이 할 것 같은데 여당 대표하고 대통령하고 싸우니 속이 상해 죽겠다"며 정 후보를 비판했습니다.이어 "유 작가가 저주에 가깝게 이 대통령을 비난했을 때 정청래만 '노코멘트'였다"며 "동의한다는 말인지 석연치 않았다"고 지적했습니다.또 불법 정치자금 수수 혐의로 수감 생활을 하다 무죄를 확정받은 자신의 이력을 거론하며 "검찰과 싸워 여기까지 살아 돌아왔다"며 "호남에서 손을 잡아달라"고 호남 민심에 호소했습니다.송 후보는 최근 정부가 추진하는 '3대 메가프로젝트' 발표 이후 생긴 '전북 소외론'으로 동요하는 지역 민심을 달래기도 했습니다.그는 "갑자기 광주에 800조원을 투자한다니 실망하신 분도 계실 텐데 그럴 필요 없이 제가 잘 이어보겠다"고 말했습니다.한편 김 후보와 정 후보는 이날도 '신천지 개입설'을 놓고 공방을 이어갔습니다.김 후보는 강연에서 "저로서는 불리하기 그지없는 싸움이지만 역사와 정의와 대한민국을 위해 필요하다면 짚어야 할 것은 반드시 짚어야 한다는 신념 때문에 문제를 제기했다"고 주장했습니다.그러면서 "이 문제는 이제 공적 영역으로 올라섰다"며 "당의 영역에서 다뤄질 수 있도록 민주당의 존엄스러운 해결책을 여러분과 함께 찾아내겠다"고 말했습니다.김 후보는 또 "쉽지 않은 공격, 쉽지 않은 걸림돌, 알지 못하는 그림자들이 우리의 전당대회를 흔들 수 있다"며 "이겨내는 방법은 딱 하나, 모조리 투표하는 것"이라며 권리당원들의 투표 참여를 독려했습니다.실제로 당 일각에서는 배우 이기영·이원종, 안진걸 민생경제연구소장 등이 공동대표로 나선 '전 당원 100% 투표운동본부'가 출범하기도 했습니다.반면 정 후보는 페이스북에서 "네거티브와 정치공작 음모론으로 성공한 예는 없다"며 "상대방 헐뜯기는 공동체를 해치고 당을 위험에 빠뜨린다"고 반격했습니다.또 다른 게시글에서는 '국교는 인정되지 아니하며 종교와 정치는 분리된다'는 헌법 제20조 제2항을 인용, "종교의 조직적 정치개입은 위헌"이라며 "발본색원 원천 봉쇄가 정답"이라고 강조했습니다.