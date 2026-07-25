[날씨] '중복' 더위 극심…내일 전국 곳곳 소나기

주말이자 중복인 오늘 무더위가 극심했습니다.



특히 영남 지역은 사람 체온을 넘어서는 극한의 더위를 보였는데요.



이렇게 더위가 극심한 이유는 북태평양 고기압 세력이 강하게 자리 잡았기 때문입니다.



오늘(25일) 양산의 낮 기온 39.1도로 올여름 들어 최고 기온을 기록했고요, 그 밖의 영남과 전남 곳곳에서 35도 안팎까지 기온이 올랐는데요.



내일도 폭염 중대 경보가 발효 중인 영남 곳곳을 중심으로 체감 온도가 38도에서 39도 이상 치솟겠습니다.



야외 활동을 자제하시고, 건강 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다.



내일도 중부와 전북, 경북, 제주 지역에는 소나기 예보가 들어 있습니다.



예상되는 비의 양은 5에서 최대 50mm 정도입니다.



오늘 밤사이에도 곳곳에서 열대야가 나타나겠습니다.



내일 아침 최저 기온 서울 26도 예상되고요, 내일 낮 기온 대구 37도, 광주 35도까지 오르겠습니다.



돌아오는 월요일까지 정체 전선의 영향으로 소낙성 비가 이어지겠고요, 이후로는 전국적으로 본격적인 찜통더위가 찾아오겠습니다.



(임은진 기상캐스터)