뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

박해민 3안타 4타점…LG 8연패 탈출 도전

배정훈 기자
작성 2026.07.25 21:01 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구 LG는 최근 타선 부진으로 8연패에 빠지며 어려움을 겪었는데요. 오늘(25일) 주장 박해민이 타선 폭발을 이끌며 연패 탈출에 도전하고 있습니다.

현재 상황 배정훈 기자입니다.

<기자>

박해민의 방망이는 첫 타석부터 뜨거웠습니다.

1회 노아웃 1루 기회에서 한화 선발 류현진의 높은 직구를 받아쳐 몬스터월을 넘어가는 선제 투런 아치를 그렸습니다.

3점 앞선 2회 다시 한번 적시타를 때려내며 리드를 벌린 박해민은 위기 상황에서 다시 한번 불타올랐습니다.

5대 4로 뒤진 4회 노아웃 1루 상황에서 바뀐 투수 박준영의 낮은 체인지업을 놓치지 않고 받아쳤고 결정적인 2루타를 터뜨려 노아웃 2, 3루의 기회를 이어갔습니다.

결국 LG 타선은 오스틴의 밀어내기 타점을 시작으로 4회에만 9점을 뽑아내며 재역전에 성공했습니다.

박해민의 3안타 4타점 활약에 시즌 29호포로 홈런 단독 선두에 복귀한 오스틴의 활약을 더한 LG는 8연패 탈출을 노리고 있습니다.

한화에서 KIA로 유니폼을 갈아입고 오늘 선발 2루수로 첫 경기에 나선 하주석은 첫 타석부터 적시 2루타를 뽑아내며 성공적인 신고식을 마쳤습니다.

(영상편집 : 이재성)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지