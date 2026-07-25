이강인, AT 마드리드와 5년 계약…등번호 7번

이강인 선수의 스페인 '아틀레티코 마드리드' 입단이 최종 확정됐습니다. 계약 기간 5년에, 등번호는 7번을 달게 됐습니다.



아틀레티코 마드리드는 구단 홈페이지를 통해 이강인 영입을 공식 발표했습니다.



계약 기간은 2031년까지 5년이고, 등번호는 최근 미국 무대로 떠난 간판스타 그리즈만이 달았던 '에이스의 상징' 7번입니다.



스페인 언론들은 이적료가 최대 4천만 유로, 우리 돈 약 665억 원이라고 보도했습니다.



3년 전 김민재가 바이에른 뮌헨으로 옮길 때 이적료인 5천만 유로에 이어 한국 선수 역대 2위 기록입니다.



아틀레티코 마드리드는 FC바르셀로나, 레알 마드리드와 함께 스페인 리그 '3대 강팀'으로 꼽히는 명문인데요.



유소년 시절부터 스페인에서 성장했던 이강인은 2023년 마요르카를 떠나 파리 생제르맹으로 옮긴 지 3년 만에, 익숙한 스페인 무대로 복귀하게 됐습니다.



(영상편집 : 황지영)