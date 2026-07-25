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"1점 아니면 10점"…호불호 '극과 극' 갈린 호프

이주형 기자
작성 2026.07.25 20:56 조회수
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<앵커>

한 영화를 놓고 평가가 이렇게까지 갈렸던 적이 있나 싶습니다. 나홍진 감독의 영화 '호프' 이야기입니다. 특히 촬영이나 CG 같은 기술적 측면에 대한 의견이 분분합니다.

이주형 기자가 짚어봤습니다.

<기자>

'호프'는 관객 반응이 흥행을 넘어선 것처럼 보입니다.

평가도 1점부터 10점 만점까지 극과 극을 달립니다.

'호프'의 이른바 '호불호' 갈림은 영화의 기술적 측면에서 비롯된 게 큽니다.

오락 영화로서 훌륭하다는 쪽은 박진감 넘치는 액션 촬영을 높이 삽니다.

이 영화엔 '곡성'과 '기생충'을 찍은 홍경표 촬영 감독과 'XM2'라는 호주 특수 촬영 업체가 투입됐습니다.

'007'과 '미션 임파서블' 시리즈에 참여했던 XM2는 드론 카메라, 바이크 카메라 등으로 '호프'에서도 엄청난 속도감과 시각적 쾌감을 만들어냈습니다.

[홍경표/'호프' 촬영 감독 : 카메라 무브먼트(움직임)도 중요해서 카메라를 거의 멈추지 않고 움직였어요.]

하지만 CG를 두곤 이 정도면 됐다, 아니다 한참 부족하다, 의견이 분분합니다.

대학에서 영화를 가르치는 노철환 교수는 '호프' CG에 대해 이렇게 말합니다.

[노철환/인하대 연극영화학과 교수: 호프가 그 지점(CG)에서 관객을 만족시키지 못한 것은 사실입니다. (그러나) CG라는 기술을 통해서 감독이 자신의 상상력을 어떻게 관객에게 와닿게 표현하느냐를 놓고 본다면 저는 호프는 결코 실패했다고 보지 않아요.]

그러나 모두가 같은 견해를 가진 건 아닙니다.

게임 회사 부사장 출신의 류기덕 대표는 '호프'를 보고 오자마자 컴퓨터 앞에 앉았습니다.

[류기덕/아이로믹스 대표 (전 위메이드 부사장) : 그냥 게임 같더라구요, 제 눈에는. 원래 나홍진 감독 영화처럼 메시지 이런 거보다는. 이거 게임으로 만들면 재밌을 것 같은데 생각하다가 그냥 재미로 만들어봤어요.]

AI를 써서 한 시간 만에 뚝딱 만든 영상의 반응은 엄청났습니다.

그만큼 CG에 대한 비판도 많고 관심도 높은 겁니다.

아카데미가 특수효과상을 도입한 건 1939년, 영화와 기술은 뗄래야 뗄 수 없는 관계입니다.

요즘 관객은 실사를 위협하는 시각효과, 즉 VFX 기술과 AI 영상에 익숙합니다.

그들은 더 정교한 기술을 원하고 역설적이게도, 그 기술이 채울 수 없는 인간적인 무언가도 찾고 있습니다.

영화를 둘러싼 상황 자체도 블랙 코미디가 된 '호프'가 영화의 미래에 던지는 화두입니다.

(영상제공 : 플러스엠, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 강윤정)
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