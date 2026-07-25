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"대체 불가한 AI 핵심 국가로"…'깐부 회동' 재현

강청완 기자
작성 2026.07.25 20:05 조회수
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<앵커>

미국과 남미를 순방 중인 이재명 대통령이 AI 혁신의 중심지인 미국 샌프란시스코에서 "대체 불가능한 AI 생태계 핵심 국가로 도약하겠다"는 청사진을 선언했습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO와 이재용 삼성전자 회장을 포함해 AI 기업 CEO들과의 '깐부 회동'도 재현됐습니다.

먼저 미국 현지에서 강청완 기자가 보도합니다.

<기자>

미국 샌프란시스코에 도착한 이재명 대통령에게, 미국 측 인사들이 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠에서 뛰는 이정후 선수의 사인볼을 선물로 건넵니다.

인공지능 AI와 IT산업 중심지인 실리콘밸리가 있는 샌프란시스코에서, 이 대통령은 엔비디아의 젠슨 황, 오픈AI의 샘 알트만 등 글로벌 기업 CEO들을 잇달아 만났습니다.

[소위 3대 메가프로젝트도 시작하고 인공지능이 중심이 된 새로운 사회를, 새로운 나라를 준비하고 있는데 (젠슨 황 대표께서) 큰 역할을 해주시길 기대하고 있습니다.]

[젠슨 황/ 엔비디아 CEO : 프라이드치킨에서부터 삼겹살까지 제가 대한민국에서 느낄 수 있었던 에너지는 실로 놀라웠습니다. 한국 국민들 모두가 AI를 정말 좋아하죠.]

이어 삼성전자 이재용, SK그룹 최태원, 현대차그룹 정의선 회장 등도 참석한 AI 서밋에선 한국이 글로벌 AI 생태계 핵심 국가로 도약하겠다는, 이른바 '샌프란시스코 AI 선언'도 발표됐습니다.

[대한민국은 글로벌 AI 생산기지이자 혁신의 토양이 되고 대체 불가의 글로벌 AI 협력 플랫폼으로 도약하게 될 것입니다.]

젠슨 황과 우리 기업 총수들이 서울에서 치맥을 함께 했던, 이른바 '깐부 회동'도 샌프란시스코 해변에서 재현됐습니다.

[Cheers! (건배!)]

이 대통령은 즉석에서 건배사를 제안하기도 했습니다.

['우리는' 하면 '식구다' 한 번 해주세요. 우리는! 식구다!]

비공개 만찬에서 이 대통령은 기업인들 덕에 한국 경제성장률이 수십 년 만의 최고의 실적을 기록했다고 말했고 글로벌 CEO들은 한국만의 AI 모델을 만들 필요가 있다고 제안한 걸로 전해졌습니다.

이 대통령은 내일(26일) 실리콘밸리 벤처 투자자들과 기업인들을 만나 한미 벤처, 스타트업 협력 방안을 논의합니다.

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 유미라)
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