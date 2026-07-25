프랑스·스페인 최악 산불에 23만 명 대피…진화 안간힘

▲ 소방 항공기가 스페인 아빌라 산불 현장에 물을 뿌리고 있다.

프랑스와 스페인을 덮친 최악의 산불로 현재까지 모두 23만 명 넘는 주민이 대피했습니다.소방 당국은 가용 인력과 자원을 총동원해 진화 작업을 벌이고 있지만 기상 여건이 좋지 않아 현장 대응에 어려움을 겪고 있습니다.프랑스 일간 르피가로에 따르면 지난 22일 프랑스 남서부에서 시작된 산불이 계속 번져 현재까지 파리 면적의 두 배에 달하는 2만 2천㏊ 이상을 태우고 건물 100채를 파괴했습니다.인명 피해는 아직 없지만 어제까지 이 지역에서만 총 14만 1천 명이 대피했습니다.지방 당국은 서쪽 해안가 지역에서 시작된 산불이 바람을 타고 점차 동쪽으로 이동하자 현지시간 오늘 새벽 보르도 인근 7개 지자체에 예방 차원에서 추가 대피 명령을 내렸습니다.이들 지역에 거주하는 인구만 6만 9천 명이 넘어 전체 대피 인원이 21만 명에 달합니다.세바스티앵 르코르뉘 총리는 어젯밤 부처 간 위기 대책회의를 연 후 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "정부는 필요한 모든 자원을 동원하기로 했다"며 "이미 500명 이상의 군 병력이 배치됐고 약 15개 부대가 추가로 합류해 소방관들을 지원하는 군 병력이 총 1천명 이상으로 늘어날 예정"이라고 밝혔습니다.르코르뉘 총리는 이어 "유해한 연기에 노출된 인력과 주민을 보호하기 위해 150만 개의 FFP2 마스크가 현장에 배송될 예정"이라고 덧붙였습니다.프랑스 정부가 운영하는 도로교통정보 서비스는 주말을 맞아 여름휴가를 떠나는 시민들에게 "구조대를 위해 도로를 비워달라"며 산불 발생 지역을 통과하지 말고 우회도로를 이용하거나 여행을 아예 연기해달라고 촉구했습니다.기록적인 산불에 국가 비상사태까지 선포한 스페인에선 수도 마드리드 인근의 산불이 여전히 맹렬한 기세로 확산해 현재까지 약 2만 5천 명이 집을 떠나 대피했습니다.스페인 당국은 약 4만 명에게 자택 대피 조처를 내렸습니다.마드리드 지역 서부에서 발생한 두 개의 산불이 하나로 합쳐져 걷잡을 수 없이 커졌고 인접한 지역의 또 다른 산불과도 합쳐질 위기에 처했습니다.AFP 통신에 따르면 마드리드 지방정부 비상대책본부장은 기자들에게 "이번 산불이 정점에 달했고 현재 소방대원들이 진압하기에는 역부족인 상태"라고 말했습니다.마드리드 당국은 바람이 강해지고 변덕스러운 돌풍이 예상됨에 따라 진화 작업이 더 어려울 것이라고 우려했습니다.페드로 산체스 스페인 총리는 재난 지역에서 비상대책회의를 연 후 언론 브리핑을 할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)