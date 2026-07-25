이강인, PSG 떠나 '스페인 거함' 아틀레티코 마드리드 입단

▲ 이강인 선수

한국 축구의 '에이스' 이강인(25)이 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 스페인의 거함 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)에 새 둥지를 틀었습니다.AT마드리드는 25일(한국시간) 소셜 미디어를 통해 이강인을 영입했다고 발표했습니다.계약기간은 5년입니다.구단은 "한국 국가대표 이강인의 이적에 PSG와 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다"고 알렸습니다.2023년 7월 스페인 마요르카에서 PSG로 팀을 옮겼던 이강인은 이번 이적으로 3년 만에 자신의 '축구 고향'이나 다름없는 스페인 라리가 무대로 복귀하게 됐습니다.마르카 등 현지 매체에 따르면 AT마드리드가 PSG에 주는 이적료는 3천500만 유로이며 옵션으로 500만 유로가 더해질 수 있습니다.한국 돈으로 총 671억 원의 거액입니다.이는 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 발생한 5천만 유로에 이어 한국 선수 역대 이적료 2위에 해당하는 액숩니다.이 부문 3위인 손흥민(LAFC)이 2015년 함부르크(독일)에서 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)로 갈 때의 이적료(3천만 유로)보다 1천만 유로 많습니다.라리가에서 통산 11차례 우승한 AT마드리드는 이 리그 '3강'을 꼽을 때 FC바르셀로나, 레알 마드리드와 함께 언급되는 강홉니다.이강인은 이들 스페인 3대 빅클럽 1군에서 뛰는 최초의 한국 선수가 됩니다.이강인의 새 구단 적응엔 긴 시간이 걸리지는 않을 거로 보입니다.이미 10대 초반부터 10년 넘게 스페인 생활을 해 이곳 문화에 매우 익숙하기 때문입니다.그는 열 살이던 2011년 발렌시아(스페인) 유소년팀에 입단해 이 구단에서 쭉 축구를 배우고 2018년 프로 1군 데뷔전까지 치렀습니다.2021년 마요르카로 이적해 라리가에서 두 시즌을 더 뛰고서 PSG로 이적했습니다.이강인은 스페인에서 보낸 다섯 시즌 동안 라리가 110경기 9골을 포함해 공식전 135경기 10골을 넣었습니다.빼어난 패스 능력을 유럽 빅리그에서 꾸준히 보여준 데다 스페인 무대에도 익숙한 이강인에게 AT마드리드가 눈독을 들인 건 수년 전부텁니다.올여름 앙투안 그리에즈만(올랜도 시티)의 미국 무대 이적으로 공격진에 큰 구멍이 생기면서 이강인을 향한 AT마드리드의 구애는 더 간절해졌습니다.'스타 군단' PSG에서 3년 동안 좋은 활약을 펼치고도 주전 자리를 보장받지 못해 아쉬워하던 이강인에게 꾸준히 관심을 보여온 AT마드리드행은 최선의 선택지였습니다.이강인은 PSG에서 세 시즌 동안 리그1 80경기 12골 14도움을 포함, 공식전 124경기 16골 16도움을 올렸습니다.