"대통령님!" 면전서 작심 발언 했더니…막혔던 2천 가구 대출 '뻥' 뚫렸다 [자막뉴스]

이재명 대통령이 주재한 부동산 정책 토론회에서 잔금 대출의 어려움을 직접 호소한 한 신축 아파트 입주 예정자가 온라인에서 이른바 '팰다르크'라 불리며 화제가 되고 있습니다.



토론회 직후 실제로 해당 아파트의 집단대출이 가능해졌다는 소식이 전해졌기 때문입니다.



지난 23일 열린 '부동산 정책 국민 대토론회'.



수원 매교역 팰루시드 입주 예정자라고 밝힌 한 여성이 이 대통령에게 잔금대출 문제를 직접 제기했습니다.



2년 전 실거주 목적으로 분양받았지만, 최근 가계대출 총량 규제로 은행들이 대출 한도를 줄이면서 잔금 대출을 받지 못하는 상황이 속출하고 있다는 겁니다.



[매교역 팰루시드 입주 예정자 (23일, 부동산 정책 토론회) : 투기 수요를 억제하려는 정책 취지는 공감합니다. 다만 이미 2년 전에 계약한 실수요자들에 대해서는 잔금 대출 규제를 예외 적용하거나 경과 조치를 마련할 계획이 있는지 답변 부탁드립니다.]



이를 들은 이 대통령은 이억원 금융위원장에게 직접 점검을 지시했습니다.



[이재명 대통령 (23일, 부동산 정책 토론회) : 한번 점검해 보세요. 저런 지적들이 꽤 있더라고요. 이미 확정된 건데 사후에 정책을 변경하면 어쩌란 말이냐, 다 믿고 했는데 이런 지적은 일리가 있어서.]



토론회가 끝난 뒤 매교역 팰루시드 입주 예정자들의 단체 대화방에는 실제로 은행 측으로부터 집단대출이 가능하다는 연락을 받았다는 얘기가 잇따라 올라왔습니다.



다음 달 18일 입주를 시작하는 2,178가구 규모의 매교역 팰루시드는 2023년 말 분양 당시에는 지금 같은 대출 규제가 없었지만, 잔금을 마련해야 하는 시점에 은행권의 대출 한도 축소와 맞닥뜨렸습니다.



이 지역은 조정대상지역이나 투기과열지구가 아니어서 주택담보대출 6억 원 한도 안에서 LTV 70%까지 대출이 가능합니다.



하지만 정부가 은행권의 연간 가계대출 증가율을 1.5% 수준으로 관리하도록 하면서 은행들이 자체적으로 대출 문턱을 높였고, 잔금대출과 집단대출에 영향을 미친 것으로 알려졌습니다.



잔금 문제가 해결되자 대통령에게 문제를 제기한 해당 입주 예정자에게 다른 입주 예정자들의 감사 표시가 잇따랐고 온라인에서는 '팰다르크', '잔금 열사'라는 별명이 붙기도 했습니다.