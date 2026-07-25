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대구·경주·광양 폭염중대경보…수도권 소낙성 비

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작성 2026.07.25 15:25 조회수
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<앵커>

폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 확대되는 등 찜통더위가 나타나고 있습니다. 소나기가 내리는 곳도 있겠는데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

임은진 캐스터.

<기상캐스터>

중복인 오늘(25일) 무더위가 기승입니다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 포항과 대구, 경주, 광양 등지로는 최고 단계인 폭염중대경보가 발효 중인데요.

이들 지역 낮 최고 기온 경주 38도까지 오르겠고, 체감온도는 이보다 더 높을 수 있겠습니다.

야외 활동을 즉시 중단하시고, 냉방시설이 있는 실내에서 충분한 휴식 취해 주셔야겠습니다.

오늘 수도권과 강원도는 때때로 장맛비가 이어질 텐데요.

소강 상태를 보일 때가 많겠지만 돌풍과 벼락을 동반해 요란할 수 있겠고, 충청 이남 지역은 밤까지 소나기 지나는 곳 있겠습니다.

그 밖의 지역 낮 기온도 보시면 청주와 광주 35도까지 조금 더 치솟겠습니다.

일요일인 내일은 중부와 경북 지역에, 월요일에는 수도권과 강원도에 막바지 장맛비가 내리겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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