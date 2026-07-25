고우석, 트리플A 강등 후 첫 경기서 이물질 부정투구 의혹으로 퇴장

▲ 미네소타 트윈스 산하 마이너리그에서 뛰는 고우석(왼쪽)

고우석이 미국프로야구 마이너리그 경기 중 이물질 사용 금지 규정 위반 의혹으로 퇴장당했습니다.미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 소속 오른손 불펜 투수 고우석은 25일(한국시간) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 2026 미국프로야구 마이너리그 트리플A 정규리그 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와 홈 경기 2-3으로 뒤진 7회초에 팀 세 번째 투수로 등판했습니다.심판은 마운드로 향하던 고우석의 양손과 글러브를 검사했고, 글러브 안쪽에 이물질이 있다며 다른 심판들을 불러 모았습니다.한동안 글러브를 살펴본 심판들은 고우석에게 퇴장을 명령한 뒤 글러브를 압수했습니다.미국프로야구는 2021년 투수들의 이물질 사용 논란이 잇따르자 경기 중 심판이 투수의 손과 글러브를 검사하는 제도를 도입했습니다.손에 타르(송진) 등 끈적한 이물질을 묻히고 공을 던지면 회전수와 움직임 구속을 높일 수 있습니다.검사 과정에서 이물질이 발견되면 즉시 퇴장 조처되며, 이후 징계 절차를 거쳐 통상 10경기 출장 정지 처분을 받습니다.이날 중계진은 "이런 장면은 처음 본다"며 "심판들이 글러브 안쪽에서 뭔가를 발견한 것처럼 보인다"고 전했습니다.이어 "정확히 어떤 문제가 있는지는 알 수 없지만, 이물질 규정을 위반했다면 출전 정지 징계가 뒤따를 것"이라고 설명했습니다.마이너리그 사무국은 아직 고우석에 관한 징계 여부를 공식 발표하지 않았습니다.다만 홈페이지 경기 기록에는 "고우석이 스티븐 호지스 주심으로부터 퇴장당했다"고 표기했습니다.고우석은 2024년 미국에 진출한 뒤 오랜 기간 마이너리그를 떠돌다가 지난 8일 미네소타 빅리그 로스터에 합류했고, 10일 클리블랜드전에서 그토록 갈망하던 빅리그 데뷔의 꿈을 이뤘습니다.그러나 고우석은 지난 21일 클리블랜드전에서 1이닝 3실점으로 부진한 뒤 마이너리그로 다시 내려갔습니다.그는 올 시즌 빅리그 4경기에서 1홀드 평균자책점 9.00을 기록했고, 마이너리그 27경기에 등판해 3승 1패 3홀드 4세이브 평균자책점 1.96으로 미국 진출 후 가장 좋은 성적을 거뒀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)