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나홍진 '호프', 300만 관객 돌파…개봉 11일 차 기록

정유미 기자
작성 2026.07.25 14:40 조회수
나홍진 '호프', 300만 관객 돌파…개봉 11일 차 기록
▲ 서울의 한 영화관 앞 상영중인 '호프' 예고편

나홍진 감독의 SF 영화 '호프'가 관객 수 300만 명을 돌파했습니다.

배급사 플러스엠 엔터테인먼트는 '호프'가 개봉 11일 차인 오늘(25일) 오후 관객 수 300만 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.

올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 300만 관객을 돌파한 연상호 감독의 좀비 영화 '군체'보다는 하루 늦은 겁니다.

'호프'는 지난 15일 개봉 이후 어제까지 줄곧 박스오피스 1위를 유지하며 흥행을 이어가고 있습니다.

개봉 3일 차에 100만 명, 5일 차에 200만 명을 돌파하며 올해 가장 빠른 속도로 관객을 모았습니다.

다만 평일 관객 수가 20만∼30만 명대였던 지난주에 비해 이번 주 평일 관객 수는 10만 명대에 그치며 관객 동원 속도가 주춤하는 양상입니다.

'호프'는 비무장지대 인근 호포항에 알 수 없는 외계생명체가 나타나면서 벌어지는 이야기를 그렸습니다.

나 감독이 '곡성'(2016) 이후 10년 만에 선보이는 신작으로 황정민, 조인성, 정호연 등의 배우들이 고강도 액션을 소화했습니다.

마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등 할리우드 배우들도 함께했습니다.

(사진=연합뉴스)
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