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네이버, 엔비디아·브룩필드서 100억 달러 투자 유치…"글로벌 AI 시장 공략"

정준호 기자
작성 2026.07.25 13:27 조회수
네이버, 엔비디아·브룩필드서 100억 달러 투자 유치…"글로벌 AI 시장 공략"
▲ 이해진 네이버 이사회 의장이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 이재명 대통령이 참석한 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 발언하고 있다.

이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장은 엔비디아와 글로벌 대체자산 운용사 브룩필드로부터 100억 달러(약 14조 6천300억 원) 규모의 투자를 유치했다고 밝혔습니다.

이 의장은 현지시간 24일 미국 샌프란시스코에서 열린 AI 관련 행사에서 "엔비디아와 브룩필드가 네이버에 100억 달러라는 큰 금액을 투자하게 됐다"며 "네이버가 새로운 단계로 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했습니다.

또한 이 의장은 이번 투자를 발판으로 네이버의 인공지능(AI)과 데이터센터 사업을 세계 시장으로 확장하겠다는 구상도 밝혔습니다.

이 의장은 "네이버가 안고 있던 어려움은 축적한 지식과 운영 노하우를 대규모로 확장하는 것이었다"며 "두 회사의 자본뿐 아니라 글로벌 브랜드와 네트워크가 네이버의 노하우를 스케일업(확장)하는 데 큰 기회가 될 것"이라고 강조했습니다.

이번 투자를 바탕으로 네이버가 보유한 데이터센터 설계·운영 기술과 AI 모델, 클라우드 서비스 역량을 결합해 글로벌 AI 인프라 사업을 확대하겠다는 뜻으로 분석됩니다.

이 의장은 네이버가 지난 30년간 미국과 중국의 빅테크 사이에서 검색과 커머스, 콘텐츠, 클라우드 등 다양한 인터넷 서비스를 개발·운영해 왔다고 설명했습니다.

이와 함께 이들 서비스를 안정적으로 운영하기 위해 데이터센터를 직접 설계·구축하며 관련 기술과 운영 경험을 축적해 왔다고 소개했습니다.

현재 네이버는 엔비디아와 AI 컴퓨팅 인프라부터 AI 모델, 기업용 서비스까지 아우르는 'AI 팩토리' 협력을 추진 중입니다.

브룩필드는 데이터센터와 전력·에너지 등 대규모 인프라 투자 역량을 갖춘 글로벌 자산운용사로, 네이버의 AI 인프라 사업 확장에 필요한 자금과 기반 시설을 지원할 것으로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
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