철새가 쉬어가는 생명의 터전…세계유산 '한국의 갯벌' 넓어졌다

▲ 무안 함해만 갯벌

멸종위기종 철새를 비롯해 2천400여 종의 생물이 서식하는 터전인 한국의 갯벌이 세계유산으로서 지평을 넓혔습니다.제48차 유네스코 세계유산위원회는 오늘(25일) 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 회의에서 '한국의 갯벌' 2단계 확대 등재를 결정했습니다.추가되는 갯벌은 충남 서산, 전남 여수·고흥·무안 지역의 갯벌입니다.2021년 서천 갯벌, 고창 갯벌, 신안 갯벌, 보성-순천 갯벌이 세계유산에 오른 지 5년 만에 유산의 범위와 대상을 확대하게 됐습니다.세계유산위원회는 "'한국의 갯벌'은 생물다양성과 멸종위기종 보전의 중요성을 다루는 세계유산 등재 기준을 충족한다"고 평가했습니다.그러면서 "황해 생태계와 동아시아-대양주 철새 이동 경로의 핵심 서식지로서 국제적으로 중요한 이동성 물새와 다양한 해양 생물의 보전에 기여한다"고 설명했습니다.한국의 갯벌은 진귀한 생물종의 보고로 여겨집니다.한반도 서남해안을 따라 이어진 갯벌은 펄과 모래, 암반 등 퇴적 환경이 다채로우며 매년 수백만 마리의 물새들이 머무르는 중요한 서식지입니다.이번 확대 등재로 한국의 갯벌은 ▲ 보성-순천-여수-고흥 갯벌 ▲ 신안-무안 탄도만 갯벌 ▲ 무안 함해만 갯벌 ▲ 고창 갯벌 ▲ 서천 갯벌 ▲ 서산 갯벌 등 여섯 권역으로 늘어났습니다.한국의 15번째 세계유산이자 2번째 자연유산입니다.허민 국가유산청장은 "우리 갯벌의 생물다양성 보전 가치와 유산의 완전성을 한층 강화한 매우 뜻깊은 성과"라고 밝혔습니다.(사진=한국의갯벌세계유산등재추진단 제공, 연합뉴스)