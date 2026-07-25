절기 '중복' 전국 무더위…대구·광양 등 폭염중대경보

<앵커>



중복인 오늘(25일)도 무더위에 각별히 유의하셔야겠습니다. 전국적으로 폭염 특보가, 또 일부 지역은 폭염중대경보가 발효 중인데요, 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



임은진 캐스터.



<기상캐스터>



삼복더위 중 가장 덥다는 중복인 오늘 무더위에 각별히 유의하셔야겠습니다.



대부분 지역의 폭염 특보가 대구와 전남 광양 등지로는 조금 전 가장 높은 단계인 폭염중대경보가 확대 발효된 상태인데요.



폭염중대경보가 내려져 있는 지역들은 체감온도가 38~39도 이상 오르는 극한의 더위를 보이겠습니다.



야외 활동을 중단하시고 건강 관리에 각별히 힘써주셔야겠습니다.



수도권을 비롯한 강원 지역은 막바지 장맛비가 이어지겠습니다.



5에서 최대 60mm의 비가 예상되고요.



충청 이남 지역은 밤까지 5에서 최대 40mm의 소나기 예보가 들어 있습니다.



자세한 낮 기온 보시면 춘천과 강릉 33도, 광주 35도까지 오르겠고요.



체감 온도는 1~2도가량 더 높을 수 있겠습니다.



수분 섭취 충분히 해주셔야겠습니다.



돌아오는 월요일까지 장맛비가 내렸다 그쳤다 이어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)