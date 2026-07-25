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이 대통령, '오픈AI' 샘 올트먼과 '기업 성과 공유' 주제로 논의

강청완 기자
작성 2026.07.25 12:08 조회수
이 대통령, '오픈AI' 샘 올트먼과 '기업 성과 공유' 주제로 논의
▲ 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 면담하고 있다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 이재명 대통령과 대화에서 인공지능(AI) 시대의 재분배는 '현금 지원'보다 '성과 공유제'가 바람직하다는 견해를 밝혔습니다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 올트먼 CEO가 이 대통령과 면담에서 "AI 시대에는 단순한 현금 지원보다 기업의 성과를 국민이 함께 공유하는 지분 기반 모델이 더 바람직할 수 있다는 견해를 설명했다"고 전했습니다.

이 대통령이 한국의 AI 산업 육성 방안을 설명하며 'AI 시대의 부의 분배 방식'에 관한 견해를 묻자 올트먼 CEO가 이같이 답했다고 합니다.

올트먼 CEO는 3대 메가프로젝트에 대해서도 "세계적으로도 모범적인 사례"라고 평가하면서, "내년 1분기 출시 예정인 차세대 AI 기기의 한국 테스트베드 활용에도 기대를 표명하며 협력 확대 의지를 밝혔다"고 강 수석대변인은 전했습니다.

아울러 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이 대통령을 만나 "AI는 수입할 수 있지만 국가의 지능은 외주화할 수 없다"며 국가 AI 역량의 중요성을 강조했다고 강 수석대변인은 밝혔습니다.

강 수석대변인은 또 "혹 탄 브로드컴 CEO는 대한민국의 AI 정책과 글로벌 AI 허브 비전을 높이 평가했다"며 AI 인프라 수요가 최소 2029년까지 지속적으로 확대될 것이라 전망했다"고 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
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