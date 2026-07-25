김혜경 여사, 미국서 한지 홍보행사 참석…"유네스코 등재되길"

▲ 이재명 대통령과 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 샌프란시스코 더 펄에서 열린 '한지로 잇는 시간과 미래' 행사에서 발언하고 있다.

미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 한지 홍보 행사에 참석해 유네스코 세계유산 등재 홍보전에 나섰습니다.김 여사는 주LA한국문화원이 샌프란시스코에서 주최한 '한지로 잇는 시간과 미래' 행사에 참석해 전시와 한지 패션쇼를 관람했습니다.김 여사는 "수백 년 동안 우리 역사를 품어온 한지가 예술과 공예, 디자인, 패션 등 새로운 분야로 확장되며 과거와 미래를 잇는 아름다운 가능성을 보여주고 있다"며 "유네스코 인류무형문화유산으로 등재돼 인류 공동의 소중한 자산으로 더욱 빛날 수 있길 기원한다"고 말했습니다.이어 "문화는 사람과 사람을 잇고 마음을 이어주는 가장 따뜻한 언어"라며 "한지가 시대와 국경을 넘어 더 많은 사람의 마음을 연결하는 아름다운 문화유산으로 사랑받을 수 있길 바란다"고 덧붙였습니다.안귀령 청와대 부대변인은 김 여사가 이날 한국 청년창업기업의 한지 가죽 가방과 비단 소재로 한복의 미감을 재해석한 원피스를 착용했다고 밝혔습니다.안 부대변인은 "김 여사는 지난 2월 전북 전주 천년 한지관을 방문한 데 이어 세계적 문화예술도시 샌프란시스코에서 한지의 전통적 가치와 현대적 활용 가능성을 소개하며 국제적 공감대를 넓히는 데 힘을 보탰다"고 설명했습니다.국가유산청은 '한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천'의 인류무형문화유산 등재를 추진 중이며 올해 말쯤 결정이 나올 것으로 전망됩니다.(사진=연합뉴스)